Ivan Modica ricomincia dall’Under 19 del Corsico

Ivan Modica riparte del Corsico. La storica società milanese ha deciso di affidare la panchina dell’Under 19 al giovane tecnico ex Viscontini.

Nella stagione calcistica 2018/2019 l’U19 del Corsico RD raggiunge un ottimo secondo posto ottenendo la possibilità di disputare i playoff nei quali vince contro San Lazzaro e pareggia contro Mariano, ma per una differenza reti di due gol non riesce a conquistare i Regionali A. Un’annata assolutamente positiva che però ha lasciato sicuramente un puzzico di amaro in bocca per il finale.

Il gruppo, che era composto da diversi classe 2000, verrà ritoccato profondamente. Al tecnico Modica il compito di riassettare la squadra per competere al meglio nel campionato regionale B. Modica ha maturato varie esperienze calcistiche, prima come giocatore e poi come allenatore nelle zone di Legnano e Milano. Inizia nel 2015 a Canegrate dirigendo i Giovanissimi provinciali nel girone di Legnano. Nel 2017 approda alla Viscontini dove vince il titolo provinciale di Milano con gli Allievi. La società milanese piacevolmente sorpresa e soddisfatta del suo operato decide di premiarlo concedendogli l’Under 19 nei Regionali Lombardia. Le cose però non vanno al meglio e termina la stagione anzitempo.

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.