Le giovanili dell’Alcione parlano cinese, accordo con ZTE. Importante nuovo sponsor per tutto il settore giovanile orange.

PRESENTAZIONE

Ieri pomeriggio in via Olivieri è stato ufficializzato un nuovo prestigioso accordo tra il club orange e ZTE Corporation, una multinazionale cinese leader nel settore delle telecomunicazioni. Mister Hu, CEO di ZTE Italia era presente per sancire l’accordo con il presidente dell’Alcione Marcello Montini. Un accordo che permetterà al club di poter contare su uno sponsor che vanta ottantamila dipendenti in tutto il mondo con 160 paesi coinvolti.

APPROFONDIMENTO

Le giovanili dell’Alcione parlano cinese, accordo con ZTE. Il racconto della presentazione e le parole dei protagonisti sul prossimo numero di Sprint e Sport in edicola lunedì

Scarica la nostra Applicazione, è stata appena aggiornata!