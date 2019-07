Legnano, Apollo nuovo tecnico della Juniores Under 19

Salvatore Apollo torna in pista: nella prossima stagione allenerà la formazione Under 19 del Legnano. Ad annunciarlo è lo stesso club sul suo sito ufficiale: «Il Legnano riabbraccia Salvatore Apollo. Il tecnico torna a guidare la Juniores dopo un anno. E’ il ritorno di un uomo legatissimo ai colori lilla fin dai tempi della C1. Per di più in una stagione fondamentale e avvincente, perché in caso di ripescaggio della prima squadra in Serie D per la Juniores significherà automaticamente passare dal campionato regionale a quello nazionale».

Apollo torna al Legnano dopo aver guidato la formazione Juniores lilla già due stagioni fa, nel 2017-2018: annata chiusa con un ottavo posto nei Regionali A. Prima aveva allenato anche Verbano, Rogoredo, Atletico Legnano, Canazza, Accademia Calcio Vittuone, Accademia Inter, Alcione e Cimiano: «Sono felicissimo di tornare – le parole di Apollo rilasciate al sito ufficiale aclegnano.it – e l’entusiasmo è alle stelle. Sono molto legato ai colori lilla e alla famiglia Munafò e soprattutto mi interessa il progetto, perché si vuole fare bene, costruire una squadra competitiva e crescere davvero. Se fossimo nei Nazionali è ovvio che avremmo davanti un campionato più difficile e impegnativo, sugli obiettivi sono realista ma allo stesso tempo non mi pongo limiti: il vero traguardo irrinunciabile è portare in giro il nome del Legnano con onore, con un gruppo di ragazzi combattivi sul campo ma educati e sportivi dentro e fuori, per onorare l’immagine lilla. Su questo punto consideratemi il Conte dei giovani».

Salvatore Apollo al Legnano, due anni dopo: «Ho parlato a lungo con mister Manzo e mi ha fatto una bella impressione. Mi ha chiesto di esserci al raduno della prima squadra per farmi conoscere dai giocatori. Ha detto che verrà a vedere le nostre partita per visionare i ragazzi direttamente e mi chiederà consigli. E’ una persona con profonde conoscenze calcistiche, la società ha scelto un mister di sicura qualità. Sono a sua disposizione». Infine un commento sulla rosa: «Siamo a buon punto. Il direttore sportivo Mavilla e Romualdo Capocci stanno valutando profili importanti».

L’avventura di Salvatore Apollo alla guida dell’Under 19 del Legnano comincerà ufficialmente il 19 agosto, data fissata per il raduno.

