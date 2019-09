Il Lumezzane s’impone tra le mura amiche e risolve in un tempo una partita riaccesasi solo nel finale, quando però per il Cazzago era ormai troppo tardi. Devastante la prova del centrocampo e del reparto offensivo dei locali, con Kone che, finché rimane in campo, semina il panico nella [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.