Mapello, ufficializzate le panchine: in arrivo Claudio Fracassetti, Alessio Magni in Élite, riconfermati Gianluca De Paolis e Camillo Brignoli

Nuovo innesto in casa Mapello: dall’Azzano arriva Claudio Fracassetti, tecnico dalla carriera decennale, al quale sarà affidata la panchina dell’Under 14. Il neo tecnico gialloblù ha iniziato a solcare il prato verde nel ruolo di difensore, giocando in Seconda e in Terza Categoria con il Real Palazzago e [...]