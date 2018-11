Il Mariano volta pagina e si affida ad un nuovo allenatore. Da domenica sera Danilo Battistini, il tecnico della vittoria in Coppa Italia Eccellenza 2017, non è più la guida del Mariano.

La società comasca, come indicato su Sprint e Sport di due settimane fa, ha preso un’altra strada. E in queste ore ha scelto come sostituto Massimo Rovelli. Per lui è un ritorno in Eccellenza dopo l’esperienza di Legnano.

Risultati 1.a Giornata(09/09/2018) 2.a Giornata(16/09/2018) 3.a Giornata(23/09/2018) 4.a Giornata(30/09/2018) 5.a Giornata(07/10/2018) 6.a Giornata(14/10/2018) 7.a Giornata(21/10/2018) 8.a Giornata(28/10/2018) 9.a Giornata(04/11/2018) 10.a Giornata(11/11/2018) 11.a Giornata(18/11/2018) 12.a Giornata(25/11/2018) 13.a Giornata(02/12/2018) 14.a Giornata(09/12/2018) 15.a Giornata(16/12/2018) 16.a Giornata(13/01/2019) 17.a Giornata(20/01/2019) 18.a Giornata(27/01/2019) 19.a Giornata(03/02/2019) 20.a Giornata(10/02/2019) 21.a Giornata(17/02/2019) 22.a Giornata(24/02/2019) 23.a Giornata(03/03/2019) 24.a Giornata(10/03/2019) 25.a Giornata(17/03/2019) 26.a Giornata(24/03/2019) 27.a Giornata(31/03/2019) 28.a Giornata(07/04/2019) 29.a Giornata(21/04/2019) 30.a Giornata(28/04/2019) Arcellasco RC Codogno 2-3 Calvairate Vimercatese 2-2 Caprino Cisanese 2-1 Mapello Brugherio 1-1 NibionnOggiono Pontelambrese 2-0 Offanenghese Luisiana 1-0 Sancolombano C.Rogoredo 0-3 Zing.Verdellino Tritium 0-1

Classifica: Squadra Pt G V N P GF GS DR 1 NibionnOggiono 26 10 8 2 0 26 5 21 2 C.Rogoredo 24 10 7 3 0 22 11 11 3 RC Codogno 21 10 6 3 1 18 10 8 4 Offanenghese 19 10 5 4 1 16 9 7 5 Tritium 16 10 4 4 2 15 9 6 6 Calvairate 15 10 4 3 3 9 10 -1 7 Caprino 13 10 3 4 3 10 11 -1 8 Brugherio 13 10 4 1 5 15 17 -2 9 Pontelambrese 12 10 3 3 4 14 14 0 10 Cisanese 12 10 3 3 4 11 13 -2 11 Vimercatese 12 10 3 3 4 13 18 -5 12 Zing.Verdellino 10 10 2 4 4 9 12 -3 13 Luisiana 8 10 2 2 6 7 12 -5 14 Arcellasco 7 10 1 4 5 14 19 -5 15 Mapello 7 10 1 4 5 11 16 -5 16 Sancolombano 1 10 0 1 9 3 27 -24