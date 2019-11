Mazzo-Nerviano Pulcini 2010: le foto più belle della partita

Sabato scorso si è disputata la partita Mazzo-Nerviano Pulcini 2010, match valido per il Girone 27 della Delegazione di Legnano. Bellissima sfida tra le formazioni di Joseph Lino Cangiano (Mazzo) e Francesco Maio (Nerviano), con i padroni di casa che hanno vinto tutti e tre i tempi. Super protagonisti Nicolò Baitelli e Samuele Locatelli per i padroni di casa, per gli ospiti a segno Sebastiano Re nell’ultima frazione.

MAZZO-NERVIANO PULCINI 2010: LA FOTOGALLERY

