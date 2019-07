Medagliere 2018-2019: Inter sempre a 5 stelle, Novara nella storia

Oggi comincia ufficialmente la stagione 2019-2020, che manda in archivio il campionato 2018-2019. Con tutti gli Scudetti assegnati, facciamo un ultimo passo indietro sull’annata appena conclusa con il consueto “Medagliere”.

Su Sprint e Sport in edicola (QUI PER L’EDIZIONE DIGITALE) i voti della redazione a tutti i settori giovanili di Piemonte e Lombardia. Lo scettro va di diritto, ancora una volta, all’Inter di Roberto Samaden: meno vittorie – “solo” quella dell’Under 17 di Andrea Zanchetta – rispetto al solito, ma ben quattro squadre mandate in finale Scudetto. Primo posto condiviso con il Novara di Simone Banchieri, capace di conquistare il tricolore con la formazione Under 16.

Stagione per certi aspetti deludenti per Milan, Juventus e Torino, ottima annata ma con rammarico finale per il Renate, Atalanta sempre nel limbo: grandissimo lavoro, gioco scintillante ma pochi risultati portati a casa (Primavera a parte).

