Milano City FC, Fulvio Fiorin si presenta con stile

Ormai è tutto chiaro: il Milano City FC vuole diventare a tutti gli effetti la terza squadra professionista di Milano! Per ora, le cose si fanno in grande, come dimostra la scelta di presentare squadra e allenatore in quel di San Babila. «Siamo la terza squadra di Milano!» sembra rappresentare in tutto e per tutto la nuova filosofia della società, tanto che tutti, dal nuovo presidente Salvatore Varano al nuovo tecnico Fulvio Fiorin, sembrano ripeterlo come un mantra. «Punteremo su giovani del territorio» è la promessa che il presidente fa a tutti i tifosi in ascolto, mentre Fiorin sembra invece più indirizzato verso un colloquio societario nel giorno della presentazione per chiedere unione e sostegno: «Per i ragazzi è importante che tecnico e staff siano sulla stessa lunghezza d’onda sempre, per permettere a tutti di avere le idee chiare ed evitare inutili dubbi». Ma oltre all’unità tra staff e allenatore, Fiorin spiega quali sono le sue idee per il prossimo futuro dei ragazzi: «Voglio imporre uno stile di calcio propositivo. Per la fase offensiva sarà basato su possesso palla in costruzione, con la squadra corta così da creare superiorità numeriche in campo. In fase difensiva invece vorrei vedere una squadra aggressiva. Insomma, il come giocare viene prima del come vincere». Le notizie importanti devono ancora arrivare, e passano dagli sponsor e in primis da Daniele Repossa: «Intanto, vorrei comunicare che il progetto delle affiliazioni sta procedendo bene, il nostro obiettivo è arrivare a dieci squadre affiliate, e per ora si è aggiunta la Lombardia Uno, un’importante realtà del calcio regionale». Ma le novità non sono finite qua, infatti lo stesso Repossa ci racconta anche de progetto di uno stadio ad Assago. Insomma, la terza squadra meneghina sbarca finalmente a Milano! Spazio anche agli sponsor, tra tutti quello che coinvolge la TrustMeUp, società che da Dicembre avvierà un importante progetto online – con un regalo sostanzioso per giocatori e tifosi della squadra. Manca ancora qualche tassello, infatti il Dg e il Team Manager non sono ancora stati ufficializzati, anche se lo staff lascia intendere di aver selezionato qualche figura interessante. Insomma, la terza squadra di Milano prende sempre più forma e sempre più piede, ora non resta che scendere in campo e dimostrare la pasta di cui è fatto il Milano City.

