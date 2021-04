NibionnOggiono Serie D, Commisso amaro dopo la sconfitta con la Real Calepina: «Noi lenti e puniti da un episodio»

Giuseppe Commisso analizza così la sconfitta del suo NibionnOggiono contro la Real Calepina a margine del triplice fischio: «Abbiamo preparato la gara proprio come poi alla fine si è voluta. Ci aspettavamo una Real Calepina con un atteggiamento difensivo perché venivano da cinque sconfitte di fila e quindi tutto portava a una partita tosta contro una formazione che pensava prima a non prenderle, cosa che hanno sempre avuto nell’ultimo periodo nonostante le sconfitte». I lecchesi perdono così la possibilità di scavalcare il Crema, sconfitto in casa dal Brusapoto, e agganciare così il terzo posto. Il tecnico dei lecchesi continua nell’analisi della gara valevole per la 26° giornata deìi Serie D: «Siamo stati imprecisi nella manovra e poco lucidi, in partite del genere poi l’episodio risulta decisivo. Dopo lo svantaggio non abbiamo velocizzato il gioco, solo nella fase iniziale del secondo tempo siamo stati bravi a prendere campo ma di occasioni nitide nostre non ne conto. Spiace non aver dato continuità alla buona prova di sabato, è un limite di personalità di una squadra giovane, che però sta facendo benissimo».

Il NibionnOggiono è chiamato a una rapida reazione in casa di un’altra squadra alla ricerca di punti per la salvezza come lo Scanzorosciate. I giallorossi di Valenti hanno subito un 2-0 per mano del Fanfulla arrivato solamente, però, nella ripresa, con il raddoppio firmato da Anastasia siglato a inizio recupero. Poi guardando un po’ più in là ecco la capolista Seregno, che grazie al solito Alessandro è riuscito a superare il Breno e ora è a +5 dalla Casatese, caduta nell’extra time per mano del Ponte San Pietro.

