Se nel Girone A la super sfida tra Aldini e Accademia Inter infiamma questa settima giornata, il girone B non è da meno ed offre uno scontro al vertice da fuochi d’artificio. Il match Olginatese – Pro Sesto Under 16, oltre ad un’importanza evidente classifica alla mano, rappresenta un crocevia importante sia per i bianconeri che per i biancocelesti. La squadra di Domenico Pelucchi arriva a questa sfida letteralmente con le ossa rotte, con l’infortunio di Galbusera che preoccupa e non poco per l’entità della contusione. La sfida con il Seregno, oltre ad aver lasciato il segno dal punto di vista fisico, rappresenta il primo stop stagionale per i bianconeri con conseguente vetta del girone condivisa con la Vis Nova.

Il tecnico dell’Olginatese si dichiara dunque entusiasta di giocare contro una squadra forte e attrezzata come la Pro Sesto: «La sfida di domenica contribuisce ad alzare il nostro livello ed in generale queste sfide aumentano la competitività del girone. La squadra che affronteremo domenica rappresenta assieme alla Vis Nova una delle squadre più attrezzate del campionato», ha dichiarato il tecnico. Una gara preparata da Pelucchi in modo da sfruttare al meglio le più grandi qualità dei suoi ragazzi, palesate durante le prime sei giornate di campionato, ovvero la tecnica ed il gioco palla a terra.

Dalla sponda biancoceleste l’impegno della prossima domenica ad Olginate rappresenta un potenziale trampolino di lancio. La settimana di avvicinamento a questa super sfida soddisfa pienamente il tecnico Schenato, che ha commentato così la preparazione dei suoi ragazzi al match: «Questi giorni di allenamento sono stati davvero ottimi. Stiamo lavorando bene sotto ogni aspetto, soprattutto su quello mentale». nonostante le prime sei giornate di campionato non siano state pienamente soddisfacenti per la società sestese, avendo lasciato punti importanti per strada, la sfida con l’Olginatese potrebbe proiettare la Pro Sesto verso le zone più nobili della classifica. Non lascia scappare la Vis Nova e fermare ancora l’Olginatese è un’occasione troppo ghiotta per i ragazzi di Schenato, pronti a giocarsi a viso aperto la partita: «Andremo ad Olginate giocando come sappiamo. Proporremo il nostro calcio caratterizzato da grande pressing, provando dunque a sfruttare tute le nostre capacità», ha concluso l’allenatore biancoceleste.

Il super match Olginatese – Pro Sesto Under 16 lo potrete seguire attraverso la nostra app, dove potrete trovare le formazioni, i gol ed i cambi della gara.

