Prima Categoria, Biassono Alessio Sangalli nuovo DT

PRIMA CATEGORIA – Dopo un’estate vissuta da spettatore, Alessio Sangalli, ex Speranza Agrate e Vimercatese Oreno, ritorna in pista e ha deciso di sposare il progetto Biassono, assumendo il ruolo di Direttore Tecnico dell’ambiziosa società brianzola, ora in Prima Categoria. «L’obiettivo primario è quello di ritrovare un po’ di continuità» con queste poche, ma decise, parole il neo DT rossoblù ha illustrato il suo progetto. Infatti il Biassono è reduce da un paio di stagioni vissute molto al di sotto delle aspettative. Ora però il vento sembra essere cambiato: «Quello che vogliamo tutti portare avanti – continua Sangalli – è un lavoro in prospettiva futura. Sappiamo che c’è molto da lavorare, ci vuole calma». Infatti, malgrado siamo solamente alla settima giornata, la partenza della squadra allenata dall’ex Lissone Gabriele Avella è stata un po’ con il freno a mano tirato, viste le quattro sconfitte consecutive, anche se va detto che domenica contro il Carugate è arrivata una vittoria. «Per ora – afferma il DT – personalmente non guardo la classifica. Sappiamo di aver avuto qualche problema in avvio, ma c’è anche da dire che abbiamo una rosa estremamente giovane per la Prima Categoria, con una decina di ragazzi del 2000 e del 2001 quando la soglia dei fuoriquota è quella dei 1998. Forse questa mancanza di esperienza l’abbiamo un po’ pagata, ma la qualità non si discute. Certamente a dicembre faremo qualche innesto e poi a fine anno tireremo le somme». Intanto, però, visto il blasone della squadra la domanda è d’obbligo: questo Biassono può arrivare ai playoff? Su questa domanda il neo DT Sangalli è stato molto chiaro: «Una piazza importante come Biassono merita sempre di fare campionati di vertici. Sinceramente la società non mi ha chiesto nulla in questo senso, e al momento vista la classifica la zona playoff è lontana. Però ci sono ancora tante partite, vedremo strada facendo. L’importante, adesso, è lavorare con serietà».

