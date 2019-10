Promozione, Colico e Barzago cambiano: arrivano Castellini e Arrigoni

PROMOZIONE – Visto l’inizio di campionato non proprio esaltante di Barzago e Colico Derviese, pare che le due società lecchesi abbiano deciso di dare una svolta alla loro stagione effettuando un repentino cambio di panchina. Stando alle voci e ad i rumors che arrivano dalla provincia lecchese, per ciò che riguarda il Barzago la società gialloblù, dopo il pesante 0-4 subito in casa contro il Muggiò, pare abbia optato per sostituire il tecnico Roberto Gusmeroli con l’ex Cisanese Roberto Arrigoni. Un nome sicuramente conosciuto e di categoria – visto anche il suo passato alla guida del Luciano Manara -, affiancato però anche alla panchina della Colico Derviese già da almeno una settimana. Infatti fin dopo la sconfitta contro il Casati Arcore (4-0 in favore della formazione di Davide Bosis), la posizione di Dario Spini a Colico era in bilico. La brutta sconfitta di Barzanò contro l’Aurora Olgiate, invece, pare abbia tolto ogni dubbio alla dirigenza della Colico Derviese, che ha sembra intenzionata a chiamare come guida tecnica l’ex tecnico del Menaggio e Ardor Lazzate Andrea Castellini. Al momento Barzago e Colico Derviese sono entrambe appaiate a quota 3 punti, solo l’Arcadia Dolzago a 1 punto è sotto di loro.

