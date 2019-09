Promozione, Ferrera il ritiro dal campionato ora è ufficiale

Promozione, Ferrera – La notizia già era nell’aria da una settimana, esattamente da mercoledì scorso data del ritiro della squadra dalla Coppa Lombardia di Promozione. La rinuncia alla gara di domenica contro il Bressana ha, poi, di certo tolto gli ultimi dubbi sulla materia, ma per dare una versione ufficiale della situazione Ferrera occorreva aspettare il comunicato della federazione previsto per la giornata di oggi. Come tutti si aspettavano ecco che sul comunicato Numero 13 la notizia del ritiro della formazione pavese è arrivata. D’ora in poi tutte le squadre che in calendario avrebbero dovuto affrontare la squadra rossoblù, affronteranno un turno di riposo. Già alla terza giornata, quindi, il posto per la retrocessione diretta è stato assegnato: ora le 15 squadre rimanenti del Girone F di Promozione dovranno lottare con il sangue e con i denti – sempre calcisticamente parlando – per rientrare sempre nei playout. Per ciò che invece riguarda le sanzioni a cui la società di Erbognone andrà incontro, la federazione ha preso del tempo rimandando il tutto alla Giustizia Sportiva.

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.