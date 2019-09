Promozione, Tanelli nuovo allenatore del Città di San Giuliano

In casa Città di San Giuliano ecco che finalmente si è sciolta la riserva sul nome del prossimo allenatore. Infatti sulla panchina gialloverde, dopo l’esonero arrivato lunedì all’ormai ex tecnico Matteo Landini, siederà l’ex condottiero della cavalcata del Sant’Angelo verso l’Eccellenza, ovvero Paolo Tanelli. Una scelta sicuramente interessante, visto che dopo l’esperienza lodigiana, l’ex rossonero guiderà nuovamente una piazza con molte ambizioni, come ha di fatto dimostrato la faraonica campagna acquisiti messa a segno dal Direttore Sportivo Vito Cera. Malgrado il campionato sia praticamente appena iniziato, nella Sangiuliano gialloverde c’è da rialzare un morale forse sceso un pochino dopo i risultati iniziali raccolti in coppa e campionato, dove la squadra non è mai riuscita a vincere: 3-1 all’esordio stagione in casa del Varzi in Coppa Italia, 2-1 all’esordio in campionato contro il Barona Milano Club, ed infine l’ultima sconfitta mercoledì sera – sempre in Coppa – in casa contro l’Accademia Vittuone per 2-1.

Ora il nuovo tecnico, Paolo Tanelli, avrà il compito di risollevare una situazione tutt’altro che complicata. Le potenzialità ci sono tutte, visto che la squadra è di alto livello. Ora la parola passa al campo. Intanto, in attesa di domenica, il nuovo allenatore ha rilasciato – sui canali social della società meneghina – le sue prime parole ufficiali (CLICCA QUI PER LEGGERE IL COMUNICATO DELLA SOCIETA’): «Hanno insistito molto per volermi qui e sono contento di ritrovare il DS Cera con cui ho sempre lavorato bene. Ho conosciuto anche il direttore generale Andrea Luce che mi ha fatto un’ottima impressione. Arrivo in una situazione non facile, quindi di lavoro da fare ce n’è parecchio, però le ambizioni e i progetti della società sono molto chiari. Domenica avremo subito uno scontro difficile contro una squadra che come noi non è partita bene, oltretutto con solo due allenamenti alle spalle, ma sono fiducioso». Ora c’è trepida attesa per l’esordio di domenica: l’avversario sarà di quelli ostici come la Soresinese. Vedremo se, nonostante i pochi giorni, la cura Tanelli avrà funzionato in casa Città di San Giuliano.

