Quattro i convocati della Lombardia per il raduno di mercoledì a Montichiari per la selezione Under 18

Rappresentativa Nazionale Under 18, i convocati lombardi dell’Area Nord Mercoledì 12 dicembre a Montichiari la Rappresentativa Nazionale Under 18 si raduna per una selezione relativa all’Area Nord.

PRESENZA LOMBARDA

“Nell’ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Tiziano De Patre (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 18) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali delle Regioni (Lombardia, Veneto, Friuli VG, Emilia Romagna, Trentino A.A., Piemonte V.A, Liguria ), ha convocato i sottoelencati calciatori per il giorno mercoledì 12 dicembre 2018 presso il Centro Sportivo “Montichiarello” sito in Via Boschetti di Sopra, 13/15, 25018 Montichiari BS, per il Raduno Territoriale dell’Area Nord della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 18″.

MAGICI QUATTRO

Sono quattro i convocati classe 2001 lombardi: Riccardo Formentoni, Vis Nova, Raffaele Inghilterra del Brugherio, Pablo Linati dell’Alcione e Lorenzo Campani della Paullese. Partita a ranghi opposti a partire dalle ore 14:30 con ritrovo per i giocatori a Montichiari alle ore 13:50.

