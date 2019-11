Una notizia al miele per la Lombardia calcistica. Nella lista dei convocati di Albanese, selezionatore della Rappresentativa LND Under 16, per la tappa sarda del Road Show, evento organizzato dalla LND per festeggiare il proprio 60ª anniversario, saltano all’occhio i nomi di due ragazzi lombardi. I nostri portabandiera saranno Alessio D’Erchie dell’Enotria e Yannick Melseaux dell’Olginatese, entrambi classe 2004 ma impegnati da inizio stagione nel campionato Regionale Élite di Under 17. Un’occasione sicuramente importante per i nostri due calciatori, che potranno mettersi in mostra in un palcoscenico nazionale dal prestigio assoluto. Un grande risultato sia per l’Olginatese che per l’Enotria, che testimonia anche quanto di buono si stia facendo in generale nella nostra regione calcisticamente parlando. Il livello dei campionati Élite si è confermato altissimo e, a ormai due mesi dallo start, possiamo dire tranquillamente che sta giocando un ruolo fondamentale alla crescita sia tecnica che agonistica dei ragazzi partecipanti.

Il raduno avrà luogo in Sardegna, precisamente ad Oristano, dall’11 al 13 novembre: una tre giorni no stop finalizzata nella preparare al meglio l’amichevole contro i pari età della Rappresentativa della Sardegna, in programma per mercoledì alle 14:30.

Non ci resta di augurare un grosso in bocca al lupo ai nostri D’Erchie e Melseaux!

Di seguito l’elenco completo dei convocati di Albanese:

Portieri: Tommaso Melone (Trento), Francesco Bellucci (Chieri)

Difensori: Carmine Froncillo (Sport Village), Nico Quillici (Tau Altopascio), Andrea Battistelli (Foligno),Matteo Gianassi (Scandicci), Yannick Melseaux (Olginatese), Vito Di Benedetto (Nick Calcio Bari)

Centrocampisti: Tommaso Damo (Liventina), Gianmaria Colantuono (Lanciano), Simone Troisi (Latte Dolce),Luca Borgognone (Palermo), Yuri Bigozzi (S. Michele C. Virtus), Patrick Sambo (Donatello)

Attaccanti: Raffaele Giglio (Palermo), Luca Sasanelli (Nick Calcio Bari), Alessio D’Erchie (Enotria), Mirko Corbo (Virtus Avigliano), Lorenzo Masante (Chieri), Leandro Costanzelli (Nuova Tor Tre Teste).

