Finalmente ci siamo: altra settimana e altra panchina per il Sant’Angelo. Col passare dei giorni si iniziano a definire tutti gli allenatori per la prossima stagione. Il Sant’Angelo si prepara per lo sbarco nei regionali con l’Under 17 e con l’Under 16, mentre l’Under 15 è pronta a riconfermarsi e mantenere ancora la categoria. Insomma, un’annata spettacolare che, visti i nomi, la squadra tenterà di replicare (se non addirittura fare meglio!).

La notizia della settimana è l’annuncio del tecnico dell’Under 16, che va a chiudere il discorso allenatori per potersi, così, concentrare a pieno sull’inizio della prossima stagione. La società punta tutto su un nome nuovo: come anticipato, Carlo Piraino non seguirà più la categoria per mantenere il percorso con i 2003, al suo posto arriva Stefano Bazzarin. A presentarlo ci pensa il Responsabile del Settore Giovanile, Roberto Tarlocco: «Siamo felici per l’arrivo di Stefano. Era la nostra prima scelta; abbiamo avuto pazienza e perseveranza nel convincerlo a sposare il nostro progetto sportivo. Ha importanti trascorsi alla Pergolettese, al Pavia e come Responsabile Tecnico per il progetto Samp next generation per la Lombardia». Insomma,, non un nome qualsiasi per tornare grandi!

Per concludere, riassumiamo brevemente il quadro finale delle panchine: come detto sopra, l’Under 17 va all’ex Under 16 Carlo Piraino. L’Under 15 passa invece in mano alla new entry Fabrizio Zoncada, ex Sancolombano U15; infine, per l’Under 14 confermatissimo e promosso Simone Scarpinato, ex tecnico degli esordienti.

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.