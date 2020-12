Scanzorosciate – Casatese Serie D, festeggia Tricarico: Isella incorna e regala i tre punti ai biancorossi, approccio da rivedere per gli uomini di Valenti

La gara al "Comunale" di Scanzorosciate vede confrontarsi due formazioni in momenti ben diversi: i padroni di casa in cerca di punti per smuovere la classifica ed allontanarsi dalla zona retrocessione e gli ospiti della Casatese, a caccia di una vittoria per continuare l'ottimo percorso intrapreso fino ad ora [...]