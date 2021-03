Scanzorosciate Serie D: Paghera-Mangili per Valenti, aspettando il Giudice Sportivo

Inserisci la tua email Password Ricordami Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere registrato. Se sei già registrato effettua il login, altrimenti registrati (cliccando qui)

Doppio acquisto in casaper continuare a lottare per la salvezza. In casa giallorossa, grazie al lavoro del, arrivano. Due ufficialità nel giro di pochi giorni e prima convocazione solo per il difensore [...]