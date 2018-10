Scuola calcio, è ora di Terzo Tempo

Alcune Delegazioni sono già scese in campo la scorsa settimana mentre in questo week-end è toccato a Milano. Stiamo parlando della Scuola calcio che come ogni anno porta una ventata di entusiasmo nell’ambiente calcistico dei dilettanti e non solo. Quest’anno poi, partendo dall’esperienza fatta in Piemonte, c’è una novità e cioè un sezione dedicata esclusivamente alla Scuola calcio che abbiamo voluto chiamare Terzo Tempo, prendendo spunto proprio dalla specificità di queste categorie.

Nella parte centrale del giornale, con una grafica diversa per rendere più agevole la consultazione e per poterlo staccare, abbiamo dedicato 32 pagine alle categorie che vanno dagli Esordienti ai Pulcini. Non è uno spazio dove si esalta la vittoria e dove si mettono in reti le differenze, bensì dove cerchiamo di fare anche un pizzico di cultura sportiva affrontando i grandi temi. Non sono pagine “chiuse”, anzi, vogliamo poterle far crescere con il contributo di tutti. A partire dai genitori che troppo spesso vengono additati come il “male” di questo calcio mentre in realtà sono la risorsa più grande.

Comunichiamo, proponiamo, invitateci, trasmettete i vostri commenti, le foto dei vostri ragazzi, delle vostre squadre. Fateci conoscere la vostra opinione, creiamo insieme uno spazio dove possiamo confrontarci liberamente. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso, mettere i ragazzi al centro del nostro pensiero perché alla fine poi sono loro i veri protagonisti. E non vi nascondiamo che in queste prime giornate ci sono già cose che ci fanno storcere il naso: troppi “finti” tecnici, troppi adulti che pensano al risultato mentre in realtà il risultato deve essere solo il contorno. State collegati.