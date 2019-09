SERIE D – Il countdown per la domenica di calcio è iniziato, malgrado siamo solo in avvio, già tanti sono gli spunti che questa giornata può regalare. Nel Girone B il Seregno capolista cerca la quinta vittoria consecutiva contro la matricola Brusaporto, reduce dalla prima vittoria in campionato. Affascinante la sfida che vedrà protagonista il Sondrio di Nordi, secondo in graduatoria, impegnato con la Virtus CiseranoBergamo. Invece, la Folgore Caratese sarà ospitata dal Caravaggio, vittorioso settimana scorsa sul campo della Tritium. La squadra di Sgrò sarà attesa dalla difficile trasferta sul campo della Pro Sesto. Parravicini alla caccia di punti preziosi per la rincorsa dei suoi. Per quanto riguarda invece il Girone D si comincia già domani con l’anticipo che vedrà andare in scena la bella sfida tra Lentigione e Fanfulla. Con la possibilità per i lodigiani di portarsi virtualmente in testa alla classifica in attesa degli incontri di domenica. Occhio quindi al Mantova in cerca della quarta vittoria consecutiva ospite del Vigor Carpaneto. Molto attesa anche la sfida che vedrà contrapposte Ciliverghe e Fiorenzuola, due squadre solide e ambiziose. Crema atteso in casa della Sammaurese per dare continuità alla vittoria nel posticipo di lunedì scorso. Il Breno, invece, in cerca di riscatto dopo la sconfitta contro la Correggese, scenderà in campo allo stadio Tassara per affrontare il Progresso. Tre Pareggi in tre gare per lo Sporting Franciacorta che domenica affronterà la Savignanese e di certo non ha intenzione di smettere di collezionare punti. La Calvina, invece, ancora a quota 0, vuole assolutamente trovare il primo risultato utile della stagione in casa contro il Mezzolara.

