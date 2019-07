Simone Bissa, al Verona dalla Trevigliese: il portiere va all’Hellas

Simone Bissa è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Il portiere, classe 2004, è stato ufficializzato dal club scaligero: arriva dalla Trevigliese, dove ha giocato la seconda parte della stagione principalmente nella formazione Under 16 della società bergamasca, da sottoetà.

Simone Eboseta Bissa, questo il suo nome completo, arriva al Verona per fare parte della squadra Under 16. Il suo percorso nell’agonistica comincia nella stagione 2016-2017, quando colleziona con la Pergolettese 10 presenze nel campionato primaverile Regionale dei 2003 – lui che è un 2004. Nella stagione successiva (2017-2018) è il portiere titolare dell’Under 14 gialloblù, facendo registrare anche 5 presenze nei Giovanissimi Regionali. Rimane fermo all’inizio di quest’ultimo campionato (2018-2019) a causa di problemi di tesseramento tra Pergolettese e Albinoleffe, e viene rilanciato a gennaio dalla Trevigliese. In biancazzurro si alterna tra Under 16 e Under 15, facendo sempre ottime prestazioni: saranno 11 al termine della stagione che lo rilancia nel mondo dei professionisti.

Lo racconta così Alessandro Parolini, tecnico che lo ha rilanciato nella Trevigliese e prossimo allenatore del BM Sporting: «Bissa è un portiere vero. Per essere un classe 2004 ha già un fisico eccezionale: inoltre ha una spiccata personalità e tantissima voglia di lavorare, si vede che è un ragazzo che vuole “arrivare” e ha tutte le caratteristiche per diventare un giocatore vero».

Oltre a Simone Bissa, l’Hellas Verona pesca dalla Lombardia altri due giovani talenti che verranno inseriti nel vivaio del club scaligero. Dalla Pro Sesto arriva a titolo temporaneo Eugenio Bracelli, difensore classe 2002, dall’Alcione invece ecco Francesco Valenti, attaccante classe 2005 per la prossima formazione Under 15 gialloblù. Annunciati invece da fuori regione Diego Casalini (2003 dalla Paganese), Lorenzo Giacometti e Pietro Montanari (2003 dal Gubbio), Federico Fioretti (2004 dal Bari) e Serdan Dzaferi (2005 dal Villafranca).

