Sporting Franciacorta Serie D, Bruni si prepara: «Questa squadra ha qualità, ma bisogna tornare a fare punti»

Tre sconfitte consecutive, senza mai segnare una rete, sono costate a Gianluca Zattarin la panchina dello Sporting Franciacorta, con la società bresciana che ha deciso di affidare la panchina a Emanuele Bruni, promosso dall’Under 19 per questo finale di stagione. All’indomani della sconfitta subita in casa per 1-0 dal [...]