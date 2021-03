Sporting Franciacorta-Virtus Ciserano Bergamo Serie D: finale thriller, Saporetti e Mozzanica rimontano le reti di Esposito e Confalonieri

Un finale mozzafiato, pieno di colpi di scena come nei migliori film gialli. Fino al 42' della ripresa la Virtus Ciserano Bergamo conduce per 2-0, grazie alle reti di un sontuoso Esposito (migliore in campo) e di Confalonieri, capitalizzando al meglio una gara organizzata e caratterizzata da ritmo, nervosismo [...]