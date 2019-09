Terza Categoria Varese, tra sito e giornale tutto sul campionato

Da lunedì, nelle pagine delle giovanili provinciali di Varese di Sprint e Sport, ci sarà spazio anche per il Girone B di Terza Categoria Varese. Una finestra doverosa visto che, in quel campionato, militerà il Città di Varese, la società fondata a luglio dopo che è stata posta la parola fine al Varese Calcio. In questo decennio, del Varese, abbiamo scritto tanto sia in ambito giovanile (i successi della Primavera sono ancora vivi nella memoria) che di prima squadra negli anni post-rifondazione tra Eccellenza, Serie D e, nell’ultima stagione, nuovamente Eccellenza. Abbiamo seguito e raccontato anche le vicissitudini degli ultimi anni sia dal punto di vista societario che tecnico.

La storia del Varese Calcio o Calcio Varese, come l’avevano chiamato l’ultimo anno i suoi dirigenti, è finita con la mancata iscrizione al campionato di Eccellenza, ma il calcio in città, e tutto quello che ruota attorno ai colori biancorossi, è affatto scomparso. C’è una società che, senza avere la pretesa di raccogliere l’eredità storica, di fatto rappresenta Varese pur essendo nell’ultimo gradino del calcio dilettantistico. E con una piazza come Varese il campionato di Terza Categoria avrà un’attrazione differente rispetto al passato sia per chi va in campo che per gli addetti ai lavori.

La domenica, tra applicazione e sito, forniremo il resoconto della giornata e le relative statistiche; il lunedì, sul giornale, l’approfondimento su quanto accaduto sui campi e, in settimana (sul sito), spazio alle storie della categoria. Sarà questo il nostro impegno per la stagione.

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.