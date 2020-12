Ticinia Under 15, giocatore ed allenatore a Robecchetto: la storia di Angelo Bolognesi

Angelo Bolognesi, tecnico della Ticinia Robecchetto Under 15, allena in questa società da 20 anni, ha cominciato con i Pulcini, poi gli Esordienti, i Giovanissimi e gli Allievi, oltre che essere stato un grande attaccante per dieci anni, giocando in tutte le categorie e vincendo un campionato di terza [...]