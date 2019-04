Torneo delle Province, i risultati della terza giornata e le classifiche

Rappresentative provinciali in campo per la terza e ultima giornata della prima fase del Torneo delle Province. Questa sera si conosceranno i nomi delle sei promosse per categoria ai quarti di finale del prossimo 16 aprile. Gli abbinamenti verranno decisi nei prossimi giorni tramite sorteggio: le tre vincenti dei raggruppamenti giocheranno in casa e non potranno incontrare le squadre già affrontate nella prima fase. Bergamo è ammessa di diritto alle semifinali in qualità di Delegazione organizzatrice.

GIOVANISSIMI (ORE 16:00)

Girone 1

Varese-Milano 2-0 FINALE

RETE: 16’ Romano (V), 24’ st Canaglia (V).

Pavia-Legnano 2-1 FINALE

RETI: 6’ Fulle (P), 14’ Arienti (L), 15’ Fulle (P).

Classifica: VARESE 7, MILANO 6, Pavia 3, Legnano 1.

Girone 2

Sondrio-Lecco 2-0 dcr (0-0) FINALE

Monza-Como 2-0 FINALE

RETI: 3’ Andena (M), 15’ Ronchi G. (M).

Classifica: MONZA 9, Lecco 4, Como 3, Sondrio 1.

Girone 3

Mantova-Cremona 3-0 FINALE

Lodi-Brescia 1-2 FINALE

RETI: 9′ st Sarca (B), 19’ st Idrissou (B), 37’ st Marchesi (L).

Classifica: BRESCIA 9, LODI 6, Mantova 3, Cremona 0.

ALLIEVI (ORE 17:30)

Girone 1

Varese-Milano 0-0 (3-5 dcr)FINALE

Pavia-Legnano 2-2 (5-4 dcr)FINALE

RETI: 24’ Angeloni (L), 1’ st Castillo (P), 24’ st Casillo (P), 43’ st Esposito (L).

Classifica: MILANO 7, LEGNANO 4, Varese 4, Pavia 1.

Girone 2

Sondrio-Lecco 0-2 FINALE

Monza-Como 3-2 FINALE

RETI: 8’ Zanchi (M), 1’ st Vicario M), 6’ st Maspero (C), 38’ st aut. Malvezzi (M), 42’ st De Rosa (M).

Classifica: MONZA 9, LECCO 6, Como 3, Sondrio 0.

Girone 3

Mantova-Cremona 3-1 FINALE

Lodi-Brescia 2-3FINALE

RETI: 24’ Arrotta (L), 27’ Candian (L), 40’ Morandi (B), 20’ st Bentil (B), 42’ st Morandi (B).

Classifica: MANTOVA 9, BRESCIA 4, Cremona 4, Lodi 0.

