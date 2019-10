Mancano ancora diversi mesi al semaforo verde, ma l’attesa del Torneo delle Regione cresce sempre più in modo esponenziale. La 59esima edizione del torneo riservato alle rappresentative di ogni Regione Italiane, dopo aver fatto tappa nel Lazio nella scorsa edizione, avrà luogo in Alto Adige! L’inizio dei giochi è previsto per il 24 aprile e saranno come sempre quattro le categorie partecipanti: Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile.

La decisione del consiglio direttivo della LND è stata quella di affidare lo scettro di organizzatore al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, capitanato dal presidente Paul Georg Tappeiner. Sebbene l’elenco completo dei campi che ospiteranno l’importante torneo non sia ancora definitivo e andrà via via completadosi nel corso dei prossimi mesi, abbiamo la certezza della presenza del centro sportivo comunale “Combi” di Merano (Bz).

Se la trasferta del 2019 ha regalato alla Lombardia un trionfo al miele con l’Under 15 di Gazzola, l’obiettivo per quest’anno è senza dubbio cercare di migliorarsi e fare il meglio possibile in tutte e quattro le categorie. Cristiano Gazzola, quest’anno alla guida dell’Under 19, proverà sicuramente a bissare il successo del 2019, mentre rispettivamente in Under 17 e Under 15, Matteo Medici e Marcello Protopapa proveranno a tirare fuori il meglio dai ragazzi Lombardi, i quali saranno reduci da un campionato Regionale di altissimo livello quale l’Élite.

La ricerca e selezione dei nostri tecnici è ormai entrata nel vivo: i prossimi raduni e amichevoli che si terranno da qui fino ai giorni antecedenti al semaforo verde del 24 aprile giocheranno sicuramente un ruolo fondamentale.

