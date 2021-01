Tritium-Villa Valle Serie D: prima gioia per Nordi con un tris contro i giallorossi

Anno nuovo, vita nuova: il 2021 della Tritium si apre con una prestazione così convincente da far passare la vittoria quasi come seconda notizia più importante, in una gara che l'11 di Nordi ha semplicemente interpretato alla perfezione. Fin dall'inizio si vede infatti una Tritium coraggiosa, col sangue agli [...]