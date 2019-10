La settima giornata si avvicina e il duello per il trono di Re dei bomber dell’Under 16 Girone D è più che mai acceso. Nell’empireo, a 7 reti realizzate, attualmente si trovano quattro “dominatori”: sono Mattia Falcioni del Cimiano, Francesco Pavesi del Calvairate e l’accoppiata dell’Alcione formata da Andrea Giambertone e Gabriele Di Miceli. Non è un caso che questi quattro giocatori militino in alcune delle migliori squadre del girone D. Per loro si prospetta un weekend veramente fondamentale: per la coppia orange sicuramente l’impegno più difficile, saranno infatti ospiti insieme ai loro compagni del fortissimo Enotria di Adriano Sapia e di un altro bomber che mira a scalzarli dal trono e su cui torneremo a brevissimo. Sfida dura anche per Mattia Falcioni, trascinatore del vessillo biancorosso del Cimiano, che dovrà fare i conti con la non semplice difesa di una delle squadre più in forma dell’ultimo periodo, lo Schuster. Infine, una sfida un po più soft ma assolutamente da non sottovalutare è quella che attende Francesco Pavesi, bomber del Calvairate, che andrà a fare visita alla Folgore Pavia. A due marcature di distanza, a 5 realizzazioni, troviamo un altro fortissimo attaccante che si giocherà la vetta della classifica cannonieri fino alla fine: è Andrea Saracino dell’Enotria. Il giovane rossoblù questa settimana sfiderà Giambertone e Di Miceli non solo per la vetta dei marcatori ma anche per la testa della classifica del girone D, (classifica marcatori completa sulla nostra App) Saracino ha perso il suo “gemello del gol” Alessio D’Erchie, passato all’Under 17 della storica società milanese dove sta facendo benissimo dopo la stratosferica stagione passata in Under 15, ma ha guadagnato come compagno di reparto un altro attaccante di alto livello cioè l’ex Ausonia Abi Origone. Il guanto di sfida tra i quattro dominatori e il loro primo inseguitore è lanciato: chi la spunterà a fine stagione e otterrà il titolo di Re del gol del Girone D?

