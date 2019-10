Under 17 Élite: Le partite del week end sono romai finite, ma non vi lasciamo in settimana con le mani in mano! Ecco tutte le interviste che non sono uscite o che non sono state riportate integralmente sul giornale!

Il girone A ci ha regalato sorprese mantenendoci sempre con il fiato sospeso: Tra riconferme importanti e risultati mai scontati quest’Élite ci sta raccontando una storia che non dobbiamo mai scordare: Ogni giornata è a se, ed ogni errore o disattenzione costa più di ogni azione spettacolare, soprattutto quando l’asticella della qualità si alza ad un livello come questo. Il primo colpo di scena è la seconda sconfitta consecutiva della Cedratese, che nelle prime cinque giornate ci aveva fatto sognare portando a casa punti importanti contro due squadre top della categoria (Aldini e Pro Sesto). L’Alcione porta a casa una vittoria importantissima segnando però una sola rete ed evidenziando così il grosso limite che si porta tutt’ora in spalla e che non le permette di tornare ai vertici: lì davanti si fa molta fatica – tra errori e quel pizzico di sfortuna – a segnare e chiudere subito le partite! L’Aldini invece dopo un avvio da dimenticare ha ritrovato i ritmi di gioco che l’avevano contraddistinta l’anno scorso e sopratutto quella compattezza di gruppo che l’aveva resa grande finora. Ma bando alle ciance ed ecco le parole dei diretti interessati!

LE INTERVISTE DEL GIRONE A UNDER 17 ÉLITE

Bortolato, Cedratese: «Noi siamo siamo arrivati nelle migliori condizioni, ma loro hanno meritato di vincere. Siamo entrati bene in campo, benissimo sullo 0 a 0, il primo tempo poteva girare bene e forse doveva girare ancora meglio, poi nel secondo tempo cinque minuti di follia ci sono costati il risultato, ma loro hanno tanta qualità in campo e si vede. L’assenza di qualche giocatore – tra tutti Viceconti – ci ha penalizzati forse un po’, ma non molliamo e siamo pronti a ritornare dopo una settimana di “riposo”. Questo week end infatti ci aspetta un amichevole con la Sampdoria, sarà un’ottima occasione per crescere come squadra e un’esperienza da portarci avanti per la vita».

Mastrolonardo, Alcione: «Il nostro problema non è tanto il gioco, quello lo stiamo macinando da settimane, ma più la fase realizzativa. Siamo una delle squadre che, classifica alla amno, segna meno, e se vogliamo puntare a qualcosa di più dobbiamo trovare la via per il gol. Spesso in questi campionati – vedi squadre come la Varesina – trovare il gol che apre le marcature nei primi minuti di gioco può facilitarci il compito di portare a casa la vittoria, ma sicuramente andrebbe a mettere in difficoltà gli avversari. Dobbiamo ancora lavorare sotto questo punto di vista, anche se finora abbiamo avuto contro anche la dea bendata. Il gioco infatti finora c’è ,e sono contento di quello che i miei ragazzi fanno in campo!»

Bresciani, Aldini: «Sono molto contento per l’atteggiamento, siamo sulla strada giusta! Siamo finalmente tornati noi, cioè la squadra che conosco! Una squadra che ha caratteristiche di aggressività, di coraggio e quindi sono molto contento. Oggi non era facile, loro sono forti e quindi la vittoria vale doppio, come tutte le vittorie di questa categoria. Dobbiamo lavorare sulla parte difensiva, le mie squadre di solito non subiscono tutti questi gol, ci è capitato solo settimana scorsa di non subire e quindi dobbiamo ripartire assolutamente lavorando sulla fase difensiva. La conferma di Musazzi lì davanti è una cosa positiva, pochissime squadre hanno giocatori così, mentre a centrocampo Iemma forse ha meno qualità ma tantissima qualità, voglio questo atteggiamento da tutti. In generale la linea centrale sta lavorando bene, ho tre centrali titolari e dobbiamo ripartire da lì. L’obiettivo è arrivare nei playoff, ma con umiltà. I dettagli fanno tutto e da oggi lavoreremo per continuare a fare così!»

Nel girone B cambia la minestra ma non tanto la solfa. Anche qui l’Élite ci sta insegnando che ogni settimana una squadra capace di fare cose sorprendenti può essere fermata da una squadra altrettanto all’altezza. Il livello sembra livellato e le squadre che all’inizio si pensava potessero dominare il campionato (vi ricordate le nostre quote del numero 32 uscito in edicola il 26 Agosto? Andate a rileggerle e smentiteci dopo la 6ª giornata!) stanno invece faticando a trovare la continuità voluta. Il caso emblematico che può raccontarci al meglio della difficoltà della categoria è la situazione in classifica della VirtusCiseranoBergamo. Quante volte avete visto questa società concedere ben quattro punti (tre al Sarnico alla seconda giornata e uno allo Scanzo questo week end) prima delle dieci giornate? Novità dal Brusaporto di Longhi, che ci racconta l’andamento in un girone sempre più imprevedibile dove ogni giornata diventa sempre più palese l’equilibro fra le compagini. Il big match di giornata è stato sicuramente quello tra Olginatese e Ponte San Pietro, l’articolo è uscito questo week end sul giornale, pagina 18 (correte a leggerlo!), ecco cosa hanno detto i tecnici a fine partita!

LE INTERVISTE DEL GIRONE B UNDER 17 ÉLITE

Guizzetti, VirtusCiseranoBergamo: «Per quanto visto fino ad ora è un campionato molto competitivo, a differenza del vecchio format, non ci sono partite dal risultato già scritto. Per la crescita del calcio giovanile questo non può che essere positivo. Il fatto che noi non abbiamo fatto il filotto può essere si demerito nostro, a me però piace vedere il bicchiere mezzo pieno, quindi il merito è anche delle squadre che abbiamo incontrato, squadre con qualità, organizzazione e quindi allenatori preparati».

Gnutti, Olginatese: «Abbiamo creato tanto, abbiamo giocato sempre a calcio. Siamo contentissimi per la prestazione, ma sappiamo che i punti arriveranno con questa metodologia, noi guardiamo comunque alla prestazione. Siamo solo alle prime gare, contiamo alla lunga di venire fuori. Il campionato è strano, l’obiettivo non è facile imporselo visto che è il primo anno di Élite e ancora no si riesce a capire bene come stia andando, intanto pensiamo partita per partita poi vedremo!»

Mascaro, Ponte San Pietro: «tre punti che fanno morale, una vittoria contro una signora squadra con un tecnico di alta qualità. La partita è stata molto intensa, abbiamo cercato di giocare entrambe sempre a calcio e sempre ad un alto livello. Ci siamo difesi con molto ordine e concedendo poco lì dietro. Dovevamo e potevamo gestire meglio qualche contropiede ma siamo stati bravi ad andare avanti e calciare con frenesia»

Longhi, Brusaporto: «Siamo partiti meglio noi, nel secondo tempo abbiamo un po’ sofferto, non siamo riusciti a giocare. Siamo stati bravi a crederci fino alla fine e a reagire dopo aver sofferto per mezzora. Abbiamo fatto due partite con due squadre che dovrebbero giocare, carta alla mano, al top e abbiamo dato il meglio, mentre con una squadra, sempre sulla carta, meno blasonata abbiamo fatto molta più fatica. M come si dice: prendi punti e porta a casa!».

