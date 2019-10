Under 19 Fascia B Coppa Lombardia: i risultati degli ottavi

Regna l’equilibrio nella Coppa Lombardia dove dei sei scontri ad eliminazione diretta ben quattro sono stati decisi dai calci di rigore. Infatti, fatta eccezione per l’Arcellasco, che accede ai quarti di finale grazie al poker rifilato all’Arcadia Dolzago, e per la Concorezzese, che supera di misura il Carugate, tutte le altre sfide a gara singola sono terminate con un pareggio.

Il Locate, dopo lo 0-0 nei minuti regolamentari, supera il Romano Banco 4-3 ai rigori grazie all’errore di Manuel Garofalo dal dischetto, mentre il Gorla Minore risolve l’1-1 dei 90′ minuti di gioco vincendo 4-2 la sfida dagli undici metri con la Vergiatese, decisivi Diego Bietti, che para l’ultimo penalty degli ospiti, e Tommaso Volontè, che non sbaglia quello decisivo. In seguito troviamo i successi fotocopia di Sported Maris e Casteggio, entrambe fermate sull’1-1 da San Lazzaro e Basso Pavese, ed entrambe qualificate ai quarti di finale grazie al successo per 5-4 nella lotteria dei calci di rigore. Decisive in questi due casi le trasformazioni di Luca Bassanetti per lo Sported e di Alessandro Maiocchi per il Casteggio.

Nella seconda giornata dei triangolari, invece, la Bollatese saluta la competizione nonostante la vittoria per 2-0 sul Varedo. La differenza reti infatti parla chiaro e il -3 dei ragazzi di Agati li allontana matematicamente dalla prima posizione. Il Varedo di La Foresta ha invece ancora qualche speranza, ma il 12 Novembre dovrà vincere con almeno quattro reti di scarto sul Settimo Milanese. Nell’altro triangolare il San Paolo D’Argon fa 2-2 in casa del Città Dalmine e si gioca il tutto per tutto nello scontro diretto con il Paladina, dove sarà necessario vincere per accedere ai quarti di finale.

Di seguito i risultati degli ottavi di finale:

Arcellasco 4-0 Arcadia Dolzago

Romano Banco 1-1 Locate (3-4 d.c.r.)

Gorla Minore 1-1 Vergiatese (4-2 d.c.r.)

Sported Maris 1-1 San Lazzaro (5-4 d.c.r.)

Casteggio 1-1 Basso Pavese (5-4 d.c.r.)

Concorezzese 1-0 Carugate

Bollatese 2-0 Varedo

Città Dalmine 2-2 S.P.D’Argon

SCARICA LA NOSTRA APPLICAZIONE PER TUTTI I MARCATORI E I RISULTATI LIVE

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.