Il Varese esonera Mariano Vaccaro, squadra a Fabio Franceschina

È stato ufficializzato nel pomeriggio di oggi, martedì 23 ottobre, l’esonero di Mariano Vaccaro dall’Under 19 del Varese. La decisione è stata annunciata attraverso un comunicato stampa diramato dal club. Il successore è Fabio Franceschina, ma la soluzione potrebbe essere temporanea visto che sullo sfondo resta sempre il nome di Stefano Atzeni.

Vaccaro lascia la squadra al penultimo posto con 5 punti e dopo il pareggio con il Canegrate.

Di seguito il comunicato del club

La società Calcio Varese comunica di aver sollevato in data odierna il Sig. Mariano Vaccaro dall’incarico di allenatore della squadra Juniores del Calcio Varese.

La società comunica anche di dato la gestione tecnica della squadra all’allenatore Fabio Franceschina in attesa di sviluppi in merito.

Franceschina segue il gruppo della Juniores da inizio stagione e nelle ultime tre gare, data la squalifica di Vaccaro, ha diretto la squadra dalla panchina.