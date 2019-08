La gara amichevole fra Varesina e Pro Patria termina con la vittoria di misura degli uomini di Javorcic, che domenica saranno impegnati nel turno di Coppa Italia. Sono subito brividi al 6′ di gioco quando Ghioldi prova la gran botta, ma la conclusione termina a sorpresa di tutti i tifosi fuori. La formazione ospite cerca il vantaggio, ma la difesa delle Fenici è ben piazzata e non lascia passare nessun giocatore avversario. Detto fatto e al 20′ Palesi da calcio piazzato disegna una traiettoria perfetta che finisce alle spalle di Spadavecchia. I tigrotti continuano a cercare il raddoppio, ma prima il tiro strozzato di Parker, poi la punizione di Ghioldi non bucano la rete avversaria. Inizio secondo tempo scoppiettante per la Varesina che cerca il pari con Cargiolli che si invola a rete ma viene murato. Subito dopo il neo entrato Baglieri si rende protagonista di una grande parata su Bertoni. Al quarto d’ora Pedone ha fra i piedi la palla del raddoppio, ma ancora una volta Baglieri dice no. Sullo scadere le Fenici provano ad acciuffare il pari, ma le svariate conclusioni si risolvono in un nulla di fatto. Al triplice fischio il risultato è di 1-0 per la Pro Patria, ma con una Varesina consapevole dei propri valori e della personalità dei propri giovani.

Varesina-Pro Patria 0-1

RETE: 20′ Palesi (P)

Varesina (4-2-3-1): Spadavecchia (1′ st Baglieri), De Angelis (1′ st Gottardi), Bellacci (1′ st Essan), Vezzi (20′ st Deodato), Cargiolli (23′ st Canavesi), Deodato (1′ st Loda), Zefi, Canavesi (1′ st Leone), Taino (28′ st Pizzini), Micheli (23′ st Schieppati), Rebolini (23′ st Bellacci). A disp.: Broggi. All.: Spilli.

Pro Patria (3-5-2): Angelina, Marcone, Battistini (1′ st Molinari), Molnar (1′ st Lombradoni), Palesi (19’st Spizzichino), Brignoli (16′ st Ferri), Parker (1′ st Defendi), Galli (1′ st Baronio), Fietta (1′ st Bertoni), Cottarelli (27′ st Boffelli), Ghioldi (1′ st Pedone). A disp.: Consiglio, Colombo. All.: Javorcic.

Arbitro: Bortolozzo di Varese (Cieccato di Gallarate/Abdennaime di Milano).

