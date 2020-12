Verbano Eccellenza, Ruzzoni e il gioco da dietro: «Mi piace partecipare alla costruzione della manovra e la squadra si fida di me»

Ruzzoni Marco, di professione portiere, cresce e debutta in Eccellenza col Verbano, piazza esigente che davanti a un prospetto così interessante non può fare altro che sostenerlo e incitarlo. Il ragazzo classe 2002 si è conquistato la promozione in Eccellenza a suon di parate, passando direttamente dagli Allievi alla [...]