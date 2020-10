Vighignolo Calcio Promozione Femminile, Alessia Coppolecchia si racconta: «Ecco com’è nata la nostra squadra»

Fin da quando era bambina, Alessia Coppolecchia, ha giocato a calcio: non ricorda un momento nel quale il calcio non sia stata la sua più grande passione, da lei descritta come « una passione bellissima che non ti fa dormire la notte». Ci ha raccontato che nella sua carriera [...]