Villa Valle Serie D: Davide Lapadula lascia subito il NibionnOggiono e torna in giallorosso

Serata di mercato dedicata all’attacco. Dopo il Fanfulla con Comi, il Villa Valle ha finalizzato l’acquisto di Davide Lapadula dal NibionnOggiono. Un ritorno per l’attaccante classe 1988 che saluta i lecchesi dopo neanche due mesi dal suo arrivo dove è entrato in campo solamente una volta, ma per un misero minuto, nel pareggio per 2-2 contro il Caravaggio. L’ex CazzagoBornato e Vobarno, tra le altre, torna a vestire la maglia giallorossa dopo averlo fatto nella seconda parte della stagione 2016/17 dove prese parte alla promozione del Villa in Serie D. Lapadula vestirà la numero 7 e potrebbe esordire già domenica nell’impegno casalingo della formazione di Mussa contro la Tritium. Uno scontro salvezza per iniziare questa sua seconda esperienza con il Villa Valle.

