Villa Valle-Sona Serie D: Ghisa-gol illude Mussa ma Numerato nel finale regala i tre punti a Damini

Sul campo del Villa Valle i veneti del Sona strappano tre punti vitali in chiave salvezza inanellando così la terza vittoria consecutiva; per gli uomini di Mussa invece è l'ennesima beffa che rende la posizione in classifica della squadra, in attesa dei risultati delle dirette concorrenti per la corsa [...]