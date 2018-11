VimercateseOreno, salta soltanto Giulio Invernizzi. La prima squadra affidata al solo Jeda

Mezzo cambio in panchina in casa VimercateseOreno. Con un comunicato ufficiale, infatti, la società ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore Giulio Invernizzi, spalla di Jeda alla guida della Prima squadra.

Gli Orange avevano infatti deciso, ad inizio stagione, di affidare la panchina all’ex attaccante, affiancato da un tecnico di esperienza in queste categorie come Invernizzi. Nel recente passato proprio Jeda era stato accostato a voci di un possibile addio (voci poi smentite proprio dalla società), mentre ora è Invernizzi a dover salutare, il tutto dopo il pareggio non certo esaltante a Mapello. La panchina Orange rimane comunque affidata al solo Jeda.

Di seguito il Comunicato del club:

La S.S.D VimercateseOreno ha interrotto il rapporto con il mister Giulio Invernizzi.

La S.S.D VimercateseOreno rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro svolto per questi quattro mesi passati insieme.

Si è conosciuta una persona molto preparata e devota al mondo del calcio.

La S.S.D VimercateseOreno augura un futuro prossimo ricco di soddisfazioni