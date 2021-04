Vogherese-Alcione Eccellenza: Riceputi nel recupero, gioia Martignoni

Come d’incanto Riceputi! Al minuto 6 dei dodici di recupero concessi, spunta la testa del terzino sinistro di Martignoni che insacca dagli sviluppi di un corner ben calciato da Calviello e porta tre punti d’oro alla formazione rossonera. Vittoria insperata visto l’andamento del match. Infatti non si ricordano tiri in porta della squadra di casa e interventi prodigiosi per Ruzzoni ma il calcio non è una scienza esatta e le statistiche a volte sono solo numeri. Classica partita dopo tanta inattività, ritmi blandi, poche emozioni; fino al minuto novantasei ha vinto la tattica e purtroppo qualche infortunio di troppo che ha provocato questo recupero extralarge. L’Alcione è in rodaggio, ha il pallino del gioco arriva al limite dell’area spesso ma non fa dannare più di tanto Gabrielli e soci. Albertini non deve preoccuparsi, i tanti acquisti, molti di categoria superiore, a breve mostreranno il loro valore.

Scacco matto. La sfida ha inizio con gli arancioni che provano a creare gioco, la Vogherese attende pronta a colpire di rimessa col tridente Dioh-Tettamanti-Casella. Al 6′, dopo azione corale, Orlandi tenta la conclusione non trovando lo specchio della porta. Anche Lacchini, uno dei nuovi acquisti, pecca di precisione calciando a lato poco dopo. Filadelfia si sgancia in attacco, anticipa tutti su una punizione dalla destra ma la sua girata non può infastidire De Toni. Prima dell’intervallo Orlandi è smarcato, controllo e tiro potente ma con lo stesso esito d’ inizio match. La Vogherese non si vede dalle parti del portiere orange, ma non soffre particolarmente il ritmo dettato dagli ospiti. Martignoni all’intervallo cambia Tettamanti, colpo di mercato di questa sessione, con Bollini sperando di dare più grattacapi alla difesa milanese. Il secondo tempo vede lo stesso copione della prima frazione ma stavolta De Toni salva i suoi in due occasioni con belle uscite sui piedi delle punte dell’Alcione evitando la sconfitta. Prima sulla conclusione mancina di Orlandi ben servito da Truzzi e poi risolvendo una mischia in area su calcio d’angolo. L’ex Boca Selpa ha un’ottima chance in contropiede, va via in velocità entra in area e al momento del tiro viene anticipato dal ritorno alla disperata di Calviello che salva la truppa di Martignoni. La partita prosegue stancamente verso la fine prevedendo il primo punto per le due squadre in questo campionato con format a undici squadre ma causa l’infortunio di Macaluso, uscito in barella, l’assistente comunica ben dodici minuti di recupero. Riceputi sulla sinistra non sente la stanchezza, punta l’avversario va sul fondo e il suo cross è deviato in corner. L’esterno chiama a raccolta la squadra, ci crede! Calviello segnala lo schema, la sfera è perfetta al centro dell’area Federico, tutto solo, anticipa il suo compagno Quaglia e insacca prepotentemente di testa liberando la sua gioia con i compagni. L’Alcione avrebbe il tempo per imbastire una reazione ma le forze non ci sono più. Settimana prossima Albertini tenterà il pronto riscatto tra le “mura amiche” contro il Settimo Milanese mentre la Vogherese avrà il turno di riposo.

Forza Riki. Prima del match bella iniziativa. De Toni e compagni mostrano a centrocampo uno striscione, prodotto dalla Curva, per il compagno Riccardo Andrini. La giovane stella classe 2003 della Vogherese vittima di un grave incidente motociclistico ad inizio settimana è tornato a casa. La redazione di Sprint&Sport, i tifosi e i compagni ti aspettano presto in campo per deliziare con le tue giocate il “Parisi”.

IL TABELLINO

VOGHERESE-ALCIONE 1-0

RETI: 51’ st Riceputi (V).

VOGHERESE (4-3-3): De Toni 7, Macaluso 6.5 (25’ st Quaglia 6), Riceputi 7.5, Calviello 7, Gabrielli 6 (32’ st Santagostino sv), Fasoli 6, Geraci 7, Anarfi 6 (15’ st Castellano 6), Dioh 6.5, Tettamanti 6 (1’ st Bollini 6), Casella 6.5 (42’ st Pinessi sv). A disp. Pittaluga, Manuelli, Bongiorni, Lopena. All. Martignoni 7.

ALCIONE (4-2-3-1): Ruzzoni 6, Giugno 6.5, Negri 6.5 (21’ st Scaramuzza 6), Della Volpe 6, Filadelfia 6.5, Volpini 6, Lacchini 6 (43’ st Frabozzi sv), Truzzi 7 (43’ st Bettini sv), Zani 6.5 (21’ st Marinoni 6), Orlandi 7 (8’ st Selpa 6), Moratti 6.5. A disp. Festinese, Cornaggia, Tagliabue, Carlini. All. Albertini 6.5.

ARBITRO: Evangelista di Treviglio 6.

ASSISTENTI: Tinelli di Treviglio e Gilardi di Lecco.

AMMONITI: Riceputi (V), Gabrielli (V), Orlandi (A).

LE PAGELLE

VOGHERESE

De Toni 7 Non molto impegnato nella prima frazione, nel secondo tempo tiene in piedi i suoi con due uscite basse alla Donnarumma, leadership.

Macaluso 6.5 Parte un po’ troppo aggressivo poi sale di livello col passare dei minuti, esce in barella per infortunio.

25’ st Quaglia 6 Dà il suo contributo, facilitato dal fatto che l’Alcione quando lui entra non ne ha più.

Riceputi 7.5 Di solito la sua arma è la corsa, oggi decide il match con la testa.

Calviello 7 Detta il ritmo alla squadra, fa un recupero sprint nel secondo tempo e l’assist per la vittoria; prova solida.

Gabrielli 6 Nel primo tempo a volte va in difficoltà per colpa dei compagni ma si salva sempre, esce pure lui per infortunio (32’ st Santagostino sv).

Fasoli 6 Non fatica con gli avversari, di testa si fa valere, bravo in anticipo.

Geraci 7 Lavora nell’ombra ma è tremendamente importante per Martignoni.

Anarfi 6 L’ultimo tesserato prima di arrendersi ad un problema fisico fa molto movimento e qualche cambio gioco interessante, crescerà.

15’ st Castellano 6 Si mette nel mezzo a dare una mano ai compagni, ottimo pressing alto.

Dioh 6.5 Non tira mai in porta ma lotta come un leone in tutte e due le metà campo.

Tettamanti 6 Qualche tocco elegante lo mostra già, deve mettere minuti nelle gambe, sostituito all’intervallo.

1’ st Bollini 6 Rispetto al compagno dà più sprint sulla trequarti.

Casella 6.5 Cambia spesso posizione con i compagni d’attacco, cerca il fraseggio negli spazi (42’ st Pinessi sv).

All. Martignoni 7 Riceputi gli regala una vittoria all’ultimo istante; molto importante per lavorare serenamente negli allenamenti visto il turno di riposo della sua squadra nel prossimo turno.

ALCIONE

Ruzzoni 6 ordinaria amministrazione fino al gol dove non può nulla.

Giugno 6.5 Qualche anticipo di livello superiore soprattutto nel primo tempo.

Negri 6.5 Si occupa più della fase offensiva, sganciandosi spesso e volentieri puntando l’uomo; prova discreta.

21’ st Scaramuzza 6 Si vede poco, tiene la posizione senza sbavature evidenti.

Della Volpe 6 Gli attaccanti avversari non gli creano problemi, imposta più volte l’azione di rimessa.

Filadelfia 6.5 Play basso davanti alla difesa, recupera palloni e avvia l’azione appena può.

Volpini 6 Attento a non sbagliare, gioca con sicurezza.

Lacchini 6 Deve trovare il feeling con i nuovi compagni, farà meglio nei prossimi incontri. (43’ st Frabozzi sv).

Truzzi 7 Uno dei più intraprendenti, assiste i compagni e prova la giocata nei pressi dell’area avversaria. (43’ st Bettini sv).

Zani 6.5 Dura oggi, ma col fisico riesce ad addomesticare qualche pallone e far salire i compagni.

21’ st Marinoni 6 Si vede poco ed è servito ancora meno, non la sua partita.

Orlandi 7 Nei cinquanta minuti in campo esperienza e iniziative, fin lì l’unico tiro in porta del match è il suo.

8’ st Selpa 6 Quando entrerà nei meccanismi di gioco della squadra farà la differenza, oggi una sola occasione ma Calviello lo ferma sul più bello.

Moratti 6.5 Bravo diverse volte ad intercettare le trame avversarie e ripartire in velocità.

All. Albertini 6.5 Squadra quasi del tutto nuova, ci vuole tempo. La compagine prova comunque in una giornata non brillante a far gioco.

ARBITRO

Evangelista di Treviglio 6 Forse un po’ troppo fiscale ma non fa errori che indirizzano il match. Il recupero maxi ci sta tra sostituzioni e infortuni.

LE INTERVISTE

Nel post gara Andrea Martignoni, tecnico della Vogherese commenta la sfida: «Dodici minuti di recupero mai visti ma ha portato bene. Entrambe le squadre hanno creato poche occasioni. L’Alcione partiva favorito, sono estremamente soddisfatto della prova dei ragazzi. L’entusiasmo e il lavoro faranno la differenza in questo mini torneo, peccato per gli infortuni ma abbiamo il turno di riposo; speriamo di recuperare qualcuno».