Armando Madonna a Inter Tv: Gruppo che si applica, mi piace

Armando Madonna ha parlato a Inter Tv: il tecnico della Primavera nerazzurra, direttamente del ritiro di Pinzolo, ha rilasciato un’intervista al canale televisivo ufficiale del club. «Nella prima partita ho visto impegno e dedizione – le parole di Madonna – oltre ad una buona applicazione tattica. Partiamo da una base di giocatori molto giovane ma ogni giorno i ragazzi dimostrano grande abnegazione. Abbiamo ancora tanto tempo per lavorare, dobbiamo stare attenti a dosare bene i carichi di lavoro ma sono soddisfatto. E’ un gruppo che si applica e mi piace». Il tecnico bergamasco si riferisce alla prima uscita stagionale, nella quale la sua Inter ha pareggiato 1-1 contro la prima squadra della FeralpiSalò, che giocherà nel prossimo campionato di Serie C.

A entrare in Primavera quest’anno c’è il gruppo dei classe 2002, uno dei migliori se non il migliore del settore giovanile diretto da Roberto Samaden. Alcuni, come Moretti, Dimarco e Stankovic ad esempio, faranno già parte della squadra di Armando Madonna, gli altri formeranno la formazione Under 18: «Pensavo, sinceramente, di essere un po’ più indietro – continua il tecnico – ma c’è determinazione nell’imparare in fretta. E’ un gruppo molto giovane e anche per questo motivo è qui presente a Pinzolo Andrea Zanchetta, tecnico dell’U18 nerazzurra. C’è grande sintonia e collaborazione tra le due formazioni, stiamo lavorando per aiutare i ragazzi a crescere».

Dopo il match contro la FeralpiSalò, l’Inter affronterà alcuni impegni a livello internazionale, anche per preparasi alla prossima Youth League: «Saremo protagonisti a Basilea ed Eindhoven, dove andremo a disputare due tornei. C’è tempo per tutti per trovare spazio e dimostrare il loro valore, poi andremo a definire le rose per la stagione», conclude Madonna.

