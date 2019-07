Brescia Primavera, cominciato il raduno: rosa e amichevoli

E’ iniziata questa mattina, al Centro Sportivo San Filippo, la stagione del Brescia Primavera. Sono 29 i calciatori convocati dal tecnico Elia Pavesi, che comincia la sua seconda stagione alla guida della formazione Under 19 delle Rondinelle dopo aver sfiorato i playoff nello scorso campionato di Primavera 2.

Una rosa molto giovane, con qualche innesto e alcuni cavalli di ritorno. Dalla Berretti dell’Inter sono arrivati Elia Pojani e Riad Krasniqi, che andranno a potenziare i reparti di centrocampo e attacco. Luca Nolaschi è rientrato dopo l’esperienza nell’Adrense, così come Lorenzo Treccani che torna alla base dopo i prestiti al Ciliverghe prima e al Saint Georgen poi: entrami difensori, puntelleranno la retroguardia biancazzurra. Brijan Ibrahimi rientra dal Torino, mentre la scommessa di quest’anno si chiama Matteo Lombardi: classe 2002 ex Lumezzane e Cellatica, arriva dalla Pavoniana per provare a ripercorrere le orme di Francesco Ruocco.

Definite quindi le amichevoli del Brescia Primavera: il 10 agosto con la Calvina (Serie D), il 17 agosto contro il Breno (Serie D), dal 31 agosto all’1 settembre la squadra parteciperà al “Torneo Nazionale di Chivasso”” e, il 7 settembre, l’ultima amichevole contro la Primavera del Chievo Verona.

BRESCIA PRIMAVERA – ROSA

Portieri: Diego Abbrandini (2001), Stefano Fligheddu (2002), Paolo Prandini (2003), Matteo Gandini (2003).

Difensori: Mattia Bui (2002), Mattia Capoferri (2001), Luca Firetto (2001), Alejandro Lancini (2002), Giulio Magri (2001), Luca Nolaschi (2001), Andrea Papetti (2002), Davide Reboldi (2002), Lorenzo Treccani (2000).

Centrocampisti: Andrea Butturini (2002), Andrea Ghezzi (2001), Andrea Lussignoli (2001), Lorenzo Marazzi (2001), Elia Pojani (2001), Andrea Principi (2002), Matteo Rassega (2002), Nicola Torchio (2000), Matteo Lombardi (2002).

Attaccanti: Alberto Barazzetta (2002), Riccardo Canciani (2002), Brijan Ibrahimi (2001), Riad Krasniqi (2001), Francesco Ruocco (2001), Raul Torregrossa (2000), Riccardo Sensibile (2001).

BRESCIA PRIMAVERA – STAFF

– Allenatore: Elia Pavesi

– Preparatore atletico: Paolo Visani

– Preparatore dei portieri: Michele Arcari

-Video analisi: Nicolò Brenna

– Massaggiatore: Stefano Rambaldini

– Recupero infortuni: Alberto Massera

– Dirigente accompagnatore: Massimo Carera

– Dirigente accompagnatore: Alessandro Paderno

– Dirigente accompagnatore: Federico Zanetti

– Dottore: Michele Andreis

