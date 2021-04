Chievo-Monza Primavera 2: Calabrò fa volare i brianzoli ma Munaretti li riporta a terra nel finale

Chievo e Monza danno vita a una partita molto gradevole e al termine dei novanta minuti di gioco si dividono equamente la posta in palio, con due gol segnati da una parte e dall’altra. Nell’arco della partita nessuna delle due squadre ha mai imposto la propria superiorità nei confronti dell’avversaria, con il Monza di mister Allegretti bravo a rispondere colpo su colpo alle giocate dei padroni di casa clivensi. Il risultato che ne consegue è un pareggio che, per come si era messa a un certo punto la partita, non sembra accontentare nessuno dei due allenatori.

Equilibrio spezzato. La prima metà del primo tempo scorre via senza alcun sussulto degno di nota, con le due squadre comunque ben messe in campo e le difese che non ne vogliono sapere di prendersi anche la minima distrazione. A dare un scossa al match ci pensa per primo Enyan al 26’ che, in una delle sue tante incursioni sulla fascia sinistra, riesce a penetrare in area di rigore e a sganciare un tiro pericoloso che si alza di poco sopra la traversa. In tutta risposta, il Monza ci prova con Colferai, Signorile e poi ancora Colferai, che nel giro di 4 minuti, tra il 32’ e il 36’, calciano verso la porta di Rendic: nelle prime due occasioni la palla viene calciata di poco sopra la traversa, mentre nella terza chance è bravo il portiere gialloblù a deviare in corner con la mano di richiamo. La partita poi viene rimessa sullo stesso ritmo della prima metà della frazione, fino a quando al 44’ Vignato junior fa una giocata visionaria per l’accorrente, manco a dirlo, Enyan, bravo a toccare quel poco che basta per superare Mazza in uscita bassa. 1-0 Chievo e squadre negli spogliatoi.

Altalena finale. Il gol subito all’ultimo minuto del primo tempo, sembra aver demoralizzato l’undici di Allegretti, che, al ritorno in campo, sembra aver perso la verve che ne aveva caratterizzato i primi 45’. Ha così buon gioco il Chievo, che entra in modalità controllo e sembra riuscire nell’intento non correre rischi. Non succede molto, Bontempi ci prova da lontano ma la palla trova un ostacolo sulla sua traiettoria e si alza in calcio d’angolo al 9’. Al 13’ ci prova Signorile da buona posizione ma non è lucido nell’angolare il pallone come dovrebbe, vita facile per Rendic. Al 25’ Egharevba ha l’opportunità di chiudere il match: grande azione personale, rientro sul sinistro e tiro che si stampa sulla traversa, per poi rimbalzare fuori dalla riga di porta. Entra Calabrò nelle fila dei brianzoli e la partita svolta. Al 41’ il neo entrato indovina il corridoio giusto per servire in area il liberissimo Signorile, bravo a tenerla bassa col piattone e a battere Rendic. Al 46’ De Paoli si fa atterrare in area e l’arbitro concede i tiro dal dischetto: Calabrò dal dischetto calcia che più preciso non si può, e porta, insperatamente, avanti i suoi. Le emozioni però non sono ancora terminate: nonostante la stanchezza nelle gambe, i padroni di casa ottengono una punizione e sulla mischia che ne consegue Munaretti calcia in porta il tiro che dà loro il pareggio alla fine dei conti meritato.

IL TABELLINO

CHIEVO – MONZA 2-2

RETI (1-0, 1-2, 2-2): 44′ Enyan (C), 41′ st Signorile (M), 46′ st rig. Calabrò (M), 52′ st Munaretti (C).

CHIEVO (4-3-3): Rendic 6.5, Frey 6 (25′ st Grazioli 6.5), Enyan 7.5, Meneghini 5.5 (33′ st Anselmi 6), Munaretti 7, Nador 5.5, Egharevba 5.5, Bontempi 6.5, Makni 6, Vignato 6.5 (33′ st Orfei 6), Sperti 5.5 (43′ st Priore sv). A disp. Malaguti, Berghi, Momodu, Lubishtani, Oboe, Ballato. All. Mandelli 6.

MONZA (4-2-3-1): Mazza 6, Saio 5.5, Falzoni 6, Pio Loco 6.5 (35′ st Vallisa sv), Cattaneo 6, Robbiati 6.5, De Paoli 6.5, Salducco 6.5 (35′ st Calabrò 7.5), Colferai 6 (37′ st Riva 6), Signorile 7.5 (42′ st Savino sv), Dalmiglio 5 (35′ st Longo 6). A disp. Ravarelli, Amato, Dragone, Donati Sarti. All. Allegretti 6.5.

ARBITRO: Giordano di Novara 6.5.

ASSISTENTI: Dicosta di Novara e Barberis di Collegno.

LE PAGELLE

CHIEVO

Rendic 6.5 Nessuna colpa sui gol subiti, si fa sentire per tutti i novanta minuti, dirigendo con grinta tutta la linea difensiva.

Frey 6 Ci impiega un po’ a entrare in partita ma poi fa vedere alcune giocate tecniche a scendere sulla fascia davvero notevoli.

25’ st Grazioli 6.5 Non impiega un attimo a entrare nel clima partita con alcuni interventi decisi.

Enyan 7.5 È un treno sempre puntuale che va su e giù per la corsia mancina. È sua la prima occasione del match ed è suo il gol che spezza l’equilibrio allo scadere del primo tempo.

Meneghini 5.5 Ha qualche calo di attenzione nella diverse fasi della partita, forse dovuti alle tante partite giocate in pochi giorni.

33’ st Anselmi 6 Pressa bene le giocate del Monza a metà campo

Munaretti 7 È una garanzia nel centro della difesa clivense, sbaglio poco o niente e agguanta il pari allo scadere con una zampata in mischia.

Nador 5.5 Bravo nelle letture preventive dei movimenti avversari, paga la troppa irruenza mostrata in occasione dell’azione che porta al rigore per il Monza.

Egharevba 5.5 Bene con il pallone tra i piedi, un po’ pasticcione quando deve separarsene e se solo avesse inquadrato meglio la porta nel secondo tempo.

Bontempi 6.5 Sempre nel vivo della manovra del Chievo, sfiora anche il gol del sabato quando si vede deviare una bella conclusione dai 20 metri.

Makni 6 Ottima intesa con i compagni, fa tutto ciò che si chiede a un attaccante, manca solo il guizzo giusto per battere Mazza.

Vignato 6.5 È una delizia per gli occhi quando controlla la sfera, grande tecnica per il fratello d’arte. Serve un assist per nulla facile a Enyan per il primo gol

33’ st Orfei 6 Entra con grinta e voglia di fare bene.

Sperti 5.5 Ha qualità nell’attaccare con efficacia la profondità, ma non è mai pericoloso nei pressi della porta avversaria (42’ st Priore sv).

All. Mandelli 6 Ottiene il massimo dai suoi e rischia di portarla casa fino a pochi minuti dalla fine. Ha la mentalità giusta per le ambizioni di questa squadra.

MONZA

Mazza 6 Anche lui come il collega, non può molto sui gol ed è una voce rassicurante per tutto il reparto difensivo.

Saio 5.5 Tutto sommato non sfigura, ma ha qualche problema quando dalla sua parte scende il sempre pericoloso Enyan.

Falzoni 6 Spinge poco, ma è anche vero che non va mai veramente in sofferenza contro il giovane Frey.

Pio Loco 6.5 Inizia la partita un po’ spaesato, ma poi si carica la squadra sulle spalle ed è sempre preciso nel giro palla dei suoi. (42’ st Vallisa sv).

Cattaneo 6 Ha grande personalità e un fisico che gli consente di prendere sempre posizione nei confronti dei diretti avversari.

Robbiati 6.5 Leader nella retroguardia brianzola, è sempre alo posto più funzionale per interrompere l’iniziativa del Chievo.

De Paoli 6.5 Fatica un po’ a limitare i danni in fasi di ripiegamento, meglio quando si proietta in avanti. Mezzo punto in più per il rigore guadagnato.

Salduccio 6.5 È prezioso sia davanti alla difesa per creare densità, che in fase di impostazione della manovra.

35’ st Calabro 7.5 Cambia il volto del match da solo con prima l’assist e poi il gol per i suoi.

Colferai 6 Ha l’unico demerito di giocare a intensità intermittente, ma quando decide di fare sul serio è sempre pericoloso

27’ st Riva 6 Non fa rimpiangere il giocatore che è stato chiamare a sostituire.

Signorile 7.5 Il Chievo avrà anche Vignato, ma di certo anche lui non è da meno quest’oggi. Semina il panico al limite dell’area avversaria e trova il gol del pari che agita il finale di match. (42’ st Amato sv).

Dalmiglio 5 Ci prova a cena a mettere pepe nell’azione offensiva dei suoi, ma la difesa clivense oggi era un muro alto valicare.

35’ st Longo 6 Si batte volenteroso sul fronte d’attacco.

All. Allegretti 6.5 Contro una signora squadra ottiene un punto comunque prezioso, preparando al meglio la partita nei minimi dettagli.

ARBITRO

Giordano di Novara 6.5 Partita non particolarmente difficile da gestire, convincono la decisione sul rigore concesso e la gestione degli animi bollenti degli ultimi istanti di match.

LE INTERVISTE

Mandelli, allenatore Chievo: ”Oggi era la quinta partita in 15 giorni dove più o meno hanno giocato sempre gli stessi e quindi sapevamo che avremmo pagato qualcosa dal punto di vista fisico. Sapevamo anche di correre questo rischio oggi e che nelle gambe avevamo questo ritmo. Con la qualità che abbiamo eravamo riusciti a mettere la partita come volevamo e dopo purtroppo ce la siamo complicata, non avendola chiusa. È un peccato perché il gol del pareggio lo abbiamo preso su una contro ripartenza e poi la partita si è complicata ulteriormente. Faccio lo stesso i complimenti ai ragazzi perché hanno dato tutto quello che avevano, con il cuore sono riusciti ad giungere al pareggio, che sembrava insperato. Sono sicuramente due punti persi perché la partita era abbastanza in gestione.

Allegretti, allenatore Monza: ”Sono dispiaciuto per il risultato e per il morale dei ragazzi perché il nostro percorso purtroppo ci ha portato a perdere tante volte, nonostante nell’ultimo periodo fossimo in crescita. Peccato, una vittoria ci avrebbe fatto bene, non tanto per la classifica, che conta relativamente, ma moralmente sì, se lo meritavano. Purtroppo ci capita spesso di fare errori che paghiamo caro. Analizzavamo anche numero del nostro portiere e non ha fatto alcun intervento: questo la dice lunga di come abbiamo reagito, di come siamo venuti qua a cercare di fare gioco. Non dimentichiamoci che giocavamo in casa del Chievo che lo scorso anno era nel campionato Primavera 1 e che ha giocatori importanti, quindi siamo dispiaciuti ma soddisfatti. Mi prendo il punto guadagnato.”