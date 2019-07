L’Italia Under 19 scenderà in campo dal 10 al 28 luglio nell’Europeo di categoria, che si svolgerà a Yerevan, in Armenia. Gli azzurrini, inseriti nel Girone A, saranno opposti al Portogallo (domenica 14 luglio), all’Armenia (mercoledì 17 luglio) e alla Spagna (sabato 20 luglio).

Nel Girone B, invece, sono inserite Repubblica Ceca, Eire, Norvegia e Francia. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali, con la finalissima che andrà in scena sabato 27 luglio. Ecco riportato l’elenco dei convocati diramato dal c.t. Carmine Nunziata e riportato dal sito ufficiale della FIGC.

L’elenco dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Alessandro Russo (Genoa);

Difensori: Nicolò Armini (Lazio), Gabriele Bellodi (Milan), Antonio Candela (Genoa), Gabriele Corbo (Bologna), Niccolò Corrado (Inter), Paolo Gozzi Iweru (Juventus), Destiny Udogie Iyenoma (Hellas Verona);

Centrocampisti: Nicolò Fagioli (Juventus), Lorenzo Gavioli (Inter), Jean Freddi Greco (Torino), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Manolo Portanova (Juventus), Samuele Ricci (Empoli);

Attaccanti: Davide Merola (Inter), Elia Petrelli (Juventus), Roberto Piccoli (Atalanta), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Eddie Anthony Salcedo Mora (Inter).

________________________________________________________________________

Sprint e Sport lo trovi in tutte le edicole di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia il lunedì mattina e sullo store digitale. Abbiamo attivato la sezione PREMIUM, un servizio riservato agli abbonati.