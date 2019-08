Coppa Brianza ci siamo, ad Agrate via al torneo Under 18

È tutto pronto per il grande appuntamento dell’estate. Da questo pomeriggio alle 17, infatti, al “Salvatore Missaglia” di Agrate Brianza prenderà il via la prima edizione della Coppa Brianza Torneo Fimer. Un torneo internazionale dall’assoluto prestigio in cui saranno presenti alcuni top club di livello mondiale, come ad esempio Real Madrid e Sporting Lisbona, assieme ad alcune grandi realtà nostrane come Inter, Milan, Sassuolo, Atalanta, Monza ed ospite d’eccezione anche la formazione colombiana del Cortulà. Un torneo dedicato alla categoria Under 18 che, a poche settimane dall’inizio dei rispettivi campionati, inizierà gli appassionati ad assaggi di grande calcio d’agosto. A dare il via alla competizione, nella mattinata di oggi presso la prestigiosa location del Cosmo Hotel di Vimercate è stata indetta una conferenza stampa di presentazione.

A prendere per primo la parola nella conferenza di presentazione è stato l’organizzatore, nonché direttore dell’intero evento, Gaetano Fedele: «Per noi è un motivo di grosso orgoglio organizzare un torneo qui, in una zona d’Italia molto fertile calcisticamente. Sono molto contento e ringrazio della partecipazione soprattutto le squadre straniere. Ringrazio il Real Madrid lo Sporting Lisbona ed il Cortulà. In questa conferenza tutti ci tenevamo a presentare la nostra organizzazione. Il torneo si svolgerà presso il centro sportivo della Speranza Agrate, che ringrazio vivamente per la collaborazione. È un torneo che abbiamo deciso di fare ad inizio anno anche per dare la possibilità alle squadre di testare i propri calciatori. Mi auguro che questo sia un evento pilota che potrà ripetersi nei prossimi anni. Ci tengo, infine, a ringraziare anche gli sponsor che hanno partecipato a questa evento, specialmente la Fimer. Il torneo si svolgerà in quattro giorni, con le finali di domenica. Saranno quattro giorni in cui cercheremo di far vedere un po’ di calcio internazionale in Brianza, una zona a me molto cara che ritengo possa essere una fucina di giocatori importanti. Infatti a questo torneo partecipano squadre davvero molto importanti con lo scopo di far conoscere agli altri tipi di calcio e testare la qualità del calcio italiano con quello internazionale».

Dopo l’introduzione e la presentazione da parte del direttore Fedele, la parola è passata al padrone di casa, il Presidente della Speranza Agrate Alfredo Bosisio: «Ci siamo adoperati per collaborare all’organizzazione di questo torneo. Anche per noi questa è una bella esperienza che stiamo facendo. Noi offriamo il nostro centro che già viene utilizzato dalla Federazione della Lombardia e dell’Inter all’interno del progetto IGP, per cui conosciamo il nostro ambiente e ci siamo permessi di offrire il nostro centro, anche se eravamo un po’ preoccupati per la struttura e l’organizzazione, visto comunque il valore ed il blasone delle squadre partecipanti. Io auguro un grosso imbocca al lupo a tutti, perché è una vetrina importante, per i giocatori, per la nostra zona e per la nostra società». A chiudere la mattinata introduttiva ci ha pensato il responsabile legale dell’evento, ovvero l’avvocato Pasquale De Sena: «Chi mi ha preceduto ha evidenziato la circostanza per aver scelto questo territorio e abbiamo deciso di fare questo torneo coinvolgendo le realtà locali. I nostri sono tutti sponsor della zona, conosciuti anche all’estero specialmente la Fimer, azienda conosciuta in tutto il mondo per la produzione del fotovoltaico. Per noi è stato importante associare al torneo e alle grandi squadre quest’eccellenza italiana. È molto importante questo evento perché questa è una zona che ha fame di calcio ed era fondamentale che questo torneo si diversificasse dagli altri tornei della zona. La Speranza ha una struttura idonea ad ospitare questa manifestazione, sia perché sono molto volenterosi e disponibili sia per la qualità in sé dell’intera struttura sportiva. Per ciò che riguarda il torneo, questo è composto da due gironi all’italiana e, le prime due si sfideranno nelle finali di domenica. Saranno due tempi da 35 minuti e solo per le finali si procederà ai calci di rigore. Un dovuto ringraziamo va anche alla federazione che metterà a disposizione già da oggi terne arbitrali per garantire il massimo dello spettacolo e del divertimento».

IL PROGRAMMA

Torneo a 8 squadre con due Gironi all’italiana. Le migliori due classificate nei rispettivi gironi si sfideranno nelle finali di domenica.

Girone 1: INTER, REAL MADRID, SASSUOLO E MONZA

Girone 2: ATALANTA, SPORTING LISBONA, CORTULÀ E MILAN

Giovedì 22 agosto

Ore 17:00 Inter – Sassuolo

Ore 18:30 Atalanta – Cortulà

Ore 20:00 Sporting Lisbona – Milan

Ore 21:30 Real Madrid – Monza

Venerdì 23 agosto

Ore 17:00 Sporting Lisbona – Cortulà

Ore 18:30 Inter – Monza

Ore 20:00 Real Madrid – Sassuolo

Ore 21:30 Atalanta – Milan

Sabato 24 agosto

Ore 17:00 Monza – Sassuolo

Ore 18:30 Cortulà – Milan

Ore 20:00 Atalanta – Sporting Lisbona

Ore 21:30 Inter – Real Madrid

Domenica 25 agosto

Ore 19:00 Finale 3° – 4° posto

Ore 21:00 Finale 1° – 2° posto

Tutte le partite del torneo si svolgeranno ad Agrate Brianza, presso il centro sportivo “Salvatore Missaglia”.

