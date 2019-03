Dekic para, Salcedo segna: l’Inter si salva a Empoli

L’Inter di Armando Madonna rimedia nel finale un pareggio sul campo della formazione toscana: decisiva la rete da fuori area dell’ex Genoa.

La formazione nerazzurra era andata in svantaggio nel primo tempo e ha recuperato nella ripresa con la squadra che si è svegliata dopo gli ingressi in campo di Esposito e Salcedo, inizialmente in panchina dopo le fatiche con le nazionali Under 19 e Under 17. L’Empoli è una squadra che si è ritrovata da tempo, e in avvio ha fatto vedere le cose migliori. Tant’è che al 19′ i ragazzi di Lamberto Zauli si portano in vantaggio con Bertolini, che recupera palla e dai 20 metri indovina il mancino rasoterra che si infila all’angolino dove Dekic non può arrivare. L’Inter però c’è, e a cinque minuti dall’intervallo il direttore di gara non fischia un rigore abbastanza netto per un intervento di Curto su Merola.

Nella ripresa l’Empoli prova a colpire in contropiede, e ci vuole una grande uscita bassa di Dekic su Bertolini per salvare capra e cavoli e tenere l’Inter nel match. Madonna lancia nella mischia anche Vergani al posto di Merola, i nerazzurri crescono e poco dopo la mezzora trovano il gol dell’1-1: che porta la firma di Salcedo, che indovina il tiro da fuori area che sorprende un Saro non ineccepibile. Il pareggio tutto sommato può star bene a tutti e sarebbe il risultato più giusto per quanto visto in campo, ma per certificarlo serve un intervento fantastico di Dekic, che in pieno recupero dice di no a Gianneschi che colpisce in spaccata sul cross dalla destra di Donati.

L’Inter sale a quota 43 punti e aggancia il Torino che ieri ha perso sul campo della Sampdoria, l’Empoli sale a 27 punti e fa un altro passettino verso la salvezza diretta.

EMPOLI-INTER 1-1

RETI (1-0, 1-1): 19′ Bertolini (E), 33′ st Salcedo (I).

EMPOLI (4-3-1-2): Saro, Donati, Ricchi (30′ st Gianneschi), Ricci, Matteucci, Curto, Perretta, Belardinelli, Bertolini (36′ st Cvancara), Montaperto (21′ st Ekong), Zelenkovs. A disp. Hvalic, Canestrelli, Viligiardi, Lattanzi, Milani, Asllani, Folino, Sidibe. All. Zauli.

INTER (4-3-1-2): Dekic, Zappa, Corrado, Nolan, Pompetti (44′ st Attys), Ntube, Burgio (12′ st Esposito), Gavioli (44′ st Gianelli), Merola (27′ st Vergani), Schirò, Colidio (12′ st Salcedo). A disp. Pozzer, Grassini, Van Den Eynden, Rizzo, Mulattieri, Milani. All. Madonna.

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo.

AMMONITO: Pompetti (I).

