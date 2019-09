Dove saremo Nazionali: dalla Primavera all’Under 13

Dove saremo Nazionali – Programma gare sempre più ricco nei Campionati Giovanili Nazionali dalla Primavera – che manda in scena la sua seconda giornata di campionato sia per quanto riguarda la Primavera 1 che per la Primavera 2 – fino all’Under 13.

Fine settimana nel quale va in scana anche la prima giornata del Campionato Berretti insieme al nuovo e sperimentale campionato Under 18 riservato ai club di Serie A e B, per un programma gare che si arricchisce sempre più di grandi sfide tutte da scoprire.

Programma gare fitto anche per le Under 17, Under 16 e Under 15 di Serie A e B, così come per la terza giornata per i campionati di Under 17 e Under 15 Serie C. All’appello manca ancora l’Under 16 di serie C che partirà ad ottobre e prime stuepnde sfide in Lombardia per Under 13 e Under 14 aspettando il via degli stessi campionati anche in Piemonte.

Campionati Giovanili Nazionali Dove saremo -Ecco tutte le partite che seguiremo con i nostri inviati sui campi e troverete lunedì sul giornale. Gli abbonati potranno leggerle integralmente in anteprima nella sezione PREMIUM.

CAMPIONATI GIOVANILI NAZIONALI

DOVE SAREMO – PROGRAMMA GARE

Primavera 1

Atalanta-Juventus – inviato Dennis Carzaniga

Berretti

Renate-Lecco – inviato Alessandro Fedrigucci

Under 18 Serie AeB

Milan-Inter – inviato Gabriele Penna

Under 17 Serie AeB

Torino-Spezia – inviato Marco Marone

Atalanta-Venezia – inviato Enrico Sangaletti

Under 16 Serie AeB

Torino-Fiorentina – inviato Christian Attanasio fotografo Edo Covone

Under 15 Serie AeB

Torino-Fiorentina – inviato Roberto Ugliono fotografo Edo Covone

Brescia-Cittadella – inviati Michele Febbrari

Undet 17 Serie C

Piacenza-Albinoleffe – inviato Giacomo Scanavini

Under 15 Serie C

Piacenza-Albinoleffe – inviato Giacomo Scanavini

Under 14

Inter-Pergolettese – inviato Michele Gallo

Under 13

Milan-Pergolettese – inviato Matteo Palmisano