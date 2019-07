FeralpiSalò, gli allenatori del settore giovanile: arriva Stefano Preti

FeralpiSalò, definiti gli allenatori del Settore Giovanile. Pietro Strada, confermato alla guida del vivaio dei Leoni del Garda, ha scelto i tecnici del vivaio della prossima stagione: manca ancora l’ufficialità, che arriverà nei prossimi giorni, ma le decisioni sono tutte prese. A cominciare dalla formazione Berretti, per il quale è stato scelto – come scritto settimana scorsa – Mauro Bertoni. C’è un altro volto nuovo e si tratta di Stefano Preti, che prenderà in mano la guida tecnica dei classe 2003 Under 17: Preti, ex Mario Rigamonti e Brescia, arriva da tre stagioni di altissimo livello nell’Adrense. Ha allenato sempre la Juniores Under 19, portandola nei Regionali Fascia A al primo anno, centrando i playoff per il titolo lombardo al secondo anno (uscendo ai quarti con lo Schuster) e arrivando ancora ai playoff nel campionato Under 19 Nazionale nel 2018-2019. Un altra grande cavalcata, eliminando Caravaggio e Ciliverghe prima di arrendersi nel “gironcino” con Caronnese e Olginatese.

Anche quest’anno non verrà allestita la formazione Under 16, mentre per l’Under 15 è stato confermato Francesco Pellegrini, vero e proprio totem neroverde. Maurizio Cadei continuerà ad allenare l’Under 14, mentre per l’Under 13 c’è Giambattista Olivari, già vice di Cadei nella passata stagione. Olivari è un ex ProStaff, Oratorio Young Boys e Chiari, e due stagioni fa era alla guida dei Giovanissimi della Castenedolese. Per quanto riguarda l’Attività di Base, confermati Fabio Norbis su Salò e Fabio Piantoni su Brescia.

