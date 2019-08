Giovanili Nazionali: Under Serie C, i gironi della prossima stagione

Il Settore Giovanile Scolastico ha pubblicato i gironi dei campionati Giovanili Nazionali di Under 17 e Under 15 della prossima stagione riservati alle formazioni di Serie C. Brutte notizie per la Lombardia, che dopo il bellissimo raggruppamento della passata stagione si trova a salutare Albinoleffe e FeralpiSalò, dirottate nel Girone B. I gironi sono 5 e tutti da 12 squadre: il campionato sperimentale dell’Under 16 verrà invece ufficializzato più avanti.

GIRONE A: Alessandria, Aurora Pro Patria, Calcio Lecco, Como, Giana Erminio, Gozzano, Monza, Novara, Olbia, Pergolettese, Pro Vercelli, Renate.

GIRONE B: Albinoleffe, Arzignano Valchiampo, Calcio Padova, Carpi, Sudtirol, FeralpiSalò, L.R. Vicenza, Modena, Piacenza, Reggio Audace, Triestina, Virtusvecomp Verona.

GIRONE C: Almajuventus Fano, Arezzo, Carrarese, Cesena, Città di Pontedera, Imolese, Pistoiese, Ravenna, Rimini, Robur Siena, San Marino Academy, Vis Pesaro.

GIRONE D: Avellino, Casertana, Cavese, Fermana, Gubbio, Paganese, Pianese, Rieti, Sambenedettese, Teramo, Ternana, Viterbese.

GIRONE E: Az Picerno, Bari, Bisceglie, Catania, Catanzaro, Virtus Francavilla, Monopoli, Potenza, Reggina, Rende, Sicula Leonzio, Vibonese.

